Госдолг Казахстана перевалил за 14 триллионов тенге

Кумулятивный государственный долг Казахстана в марте 2018 года составил 14,8 триллиона тенге, сообщает Finprom.kz. В общем госдолг, долг, гарантированный государством, и долг по поручительствам государства составили почти 15 триллионов тенге.Государственный долг вырос на 20,9 процента (было 12,3 триллиона тенге). Совокупный госдолг страны состоит из государственного долга - 14,3 триллиона тенге (прирост за год - 20,1 процента), гарантированного государством долга - 428,5 миллиарда тенге (прирост - 59,4 процента), и долга по поручительствам государства - 37,8 миллиарда тенге.В то же время, как сообщается, основным фактором роста госдолга стал внутренний долг правительства РК (удельный вес - 39,5 процента). За год он увеличился на 30,9 процента, с 4,4 до 5,7 триллиона тенге, при этом внешний госдолг почти не изменился - прирост всего на 0,1 процента, или 5 миллиардов тенге. За последние пять лет госдолг вырос в 3,7 раза (10,8 триллиона тенге), с 4 до 14,8 триллиона тенге.На обслуживание долга из госбюджета в первом квартале 2018 года было выделено 156,7 миллиарда тенге, что на 21 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года - 129,5 миллиарда тенге.В то же время общие расходы госбюджета по всем направлениям составили 2,4 триллиона тенге (прирост за год - 13,5 процента). Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 6,5 процента (годом ранее - 6,1 процента).За последние пять лет расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3,5 раза (328,4 миллиарда тенге), c 130,5 до 458,9 миллиарда тенге.