«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Мая
+18...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.63 KZT
  • €1 = 389.16 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Госдолг Казахстана перевалил за 14 триллионов тенге

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 11:09
Госдолг Казахстана перевалил за 14 триллионов тенге
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Кумулятивный государственный долг Казахстана в марте 2018 года составил 14,8 триллиона тенге, сообщает Finprom.kz. В общем госдолг, долг, гарантированный государством, и долг по поручительствам государства составили почти 15 триллионов тенге.

Государственный долг вырос на 20,9 процента (было 12,3 триллиона тенге). Совокупный госдолг страны состоит из государственного долга - 14,3 триллиона тенге (прирост за год - 20,1 процента), гарантированного государством долга - 428,5 миллиарда тенге (прирост - 59,4 процента), и долга по поручительствам государства - 37,8 миллиарда тенге.

В то же время, как сообщается, основным фактором роста госдолга стал внутренний долг правительства РК (удельный вес - 39,5 процента). За год он увеличился на 30,9 процента, с 4,4 до 5,7 триллиона тенге, при этом внешний госдолг почти не изменился - прирост всего на 0,1 процента, или 5 миллиардов тенге. За последние пять лет госдолг вырос в 3,7 раза (10,8 триллиона тенге), с 4 до 14,8 триллиона тенге.

Госдолг Казахстана перевалил за 14 триллионов тенге


На обслуживание долга из госбюджета в первом квартале 2018 года было выделено 156,7 миллиарда тенге, что на 21 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года - 129,5 миллиарда тенге.

В то же время общие расходы госбюджета по всем направлениям составили 2,4 триллиона тенге (прирост за год - 13,5 процента). Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 6,5 процента (годом ранее - 6,1 процента).

За последние пять лет расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3,5 раза (328,4 миллиарда тенге), c 130,5 до 458,9 миллиарда тенге.

Госдолг Казахстана перевалил за 14 триллионов тенге
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика