Акиматы угрожают учителям, не прошедшим квалификацию – Сагадиев

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе пресс-конференции в Астане сообщил о том, что ему стало известно об угрозах, которые поступают учителям, не прошедшим квалификационные тесты. Это, сказал он, происходит в некоторых регионах Казахстана, передает корреспондент Today.kz.



Глава МОН РК отметил, что в министерстве не предусмотрены никакие санкции для педагогов, которые не прошли квалификационные тесты и не повысили свою категорию.



"В соответствии с правилами, если они не сдают тест, то просто остаются на той категории и с зарплатой, на которой работали. Никаких правовых последствий для них не наступает. До нас доходят слухи, что некоторые акиматы начинают вводить квоты и угрожать преподавателям карательными мерами. Мы бы попросили никого не делать этого, учителя должны иметь большое количество времени подготовиться к нацквалтесту, сдавать тогда, когда они сами захотят, и никаких силовых мер никто принимать не будет. Мы считаем, это не нужно делать", - заявил министр Сагадиев.



Также, по его информации, в мае 2018 года на тест по повышению квалификации записались около 60 тысяч учителей по всему Казахстану. Министр образования считает это показателем их хороших знаний.

Тесты, напомнил Сагадиев, начинаются с 26 мая.



Ранее в ходе пресс-конференции в Астане Сагадиев рассказал о правилах сокращения часов физкультуры для некоторых категорий школьников.