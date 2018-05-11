Казахстанцам предложат ставить на авто RFID-метки

Нацкомпания «ҚазАвтоЖол» запускает пилотный проект по внедрению технологии RFID-меток. Такие метки могут использоваться для бесконтактной идентификации автомобилей, анализа интенсивности движения на платных участках трасс и для автоматического взимания оплаты проезда. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в «ҚазАвтоЖоле».Тестовый режим внедрения RFID технологии планируется в июне 2018 года на платном участке Астана — Щучинск.По информации разработчиков, RFID-метки — это радиочастотные устройства, имеющие свой уникальный номер, которые способны идентифицировать и автоматически считывать данные транспортного средства. На основании этих данных происходит управление шлагбаумами, воротами или другими барьерами.«При обнаружении идентификационного кода RFID — наклейки на лобовом стекле транспортного средства система идентифицирует автомобиль и позволяет безостановочно одолевать пункты взимания платы на платных участках автодорог. На ПВП предусмотрены отдельные полосы для быстрого проезда. RFID метки на территории РК будут распространяться операторами Общества на пунктах взимания платы бесплатно. Первая обклейка 4000 тысяч меток придется на участок платной автодороги Астана — Щучинск, раздача первых 80 000 тысяч меток пройдет на ПВП участка Алматы — Хоргос», — пояснили в нацкомпании.Также уточнили, что радиочастотная метка при необходимости защищается паролем и зашифровывается, а считывается метка при развитии скорости до 200 км/ч.Технология RFID идентификации используется на Тайване, в Турции, Венгрии, Франции, Португалии, Италии, ОАЭ, Бельгии, Норвегии, Японии.Напомним, в текущем году платными автомобильными дорогами республиканского значения станут участки Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос общей протяженностью 469 км.Разрабатывается проектно-сметная документация по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тыс. км.