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Фигурант дела о растрате средств ЕНПФ вернет фонду 800 млн тенге из 5 млрд

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Фигурант дела о растрате средств ЕНПФ вернет фонду 800 млн тенге из 5 млрд
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Учредитель компании «Бузгул Аурум» Бахытжан Кенжебаев, в облигации которого ЕНПФ инвестировал 5 млрд тенге, готов выплатить часть ущерба пенсионному фонду из личных средств, сообщает в пятницу, 11 мая, общественный совет при ЕНПФ.

Бахытжан Кенжебаев ходатайствовал о добровольном возврате в АО «ЕНПФ» средств, находящихся на его личных счетах, в счёт возмещения фонду причиненного компанией ущерба.

Ходатайство передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы, и в нём указаны все суммы, номера счетов и банки, в которых они размещены. Принципиальное согласие руководства АО "ЕНПФ" на поддержку ходатайства Кенжебаева и досрочный возврат им средств в счёт добровольного погашения ущерба было получено.

Однако такое согласие не означает отказ ЕНПФ от продолжения претензионно-исковой работы по погашению всей суммы нанесенного ущерба, уточняет Sputnik Казахстан.

«Собственником вышеуказанных денежных средств являюсь я, хочу добровольно исполнить приговор в части гражданского иска. В связи с этим ходатайствую перед судом о вынесении постановления о снятии ареста с вышеперечисленных счетов, а также вынесении постановлений, которыми прошу обязать АО "Народный банк Казахстана", АО "Казкоммерцбанк", АО "АТФБанк", АО "БанкЦентркредит", АО "AsiaCreditBank" перечислить денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих мне в указанных банках, гражданскому истцу АО "ЕНПФ" в счёт добровольного погашения ущерба», – говорится в документе, представленном Кенжебаевым.

Глава «Бузгул Аурум» попросил об участии общественного совета в переговорах его адвокатов с представителями Национального банка РК и ЕНПФ по этому вопросу.

При согласии ЕНПФ суд может принять решение о снятии ареста с денег на его личных счетах и перечислении указанных средств фонду. Сумма предназначенных для перевода фонду средств, без вступившего в силу приговора суда, составляет ориентировочно около 800 млн тенге.

На днях состоялась встреча адвокатов Кенжебаева и его сына, с одной стороны, с представителями пенсионного фонда - с другой, на которой фонду были переданы документы, подтверждающие намерение фигуранта. Принципиальное согласие руководства АО «ЕНПФ» на поддержку ходатайства Кенжебаева и досрочный возврат им средств в счет добровольного погашения ущерба было получено.

До рассмотрения ходатайства в суде адвокаты осуждённого подготовят необходимый пакет документов, в том числе гарантирующих целевое перечисление личных средств Кенжебаева на счет ЕНПФ.

- Для суда это практически ничего не значит. Для изменения приговора тоже пока нет оснований. Речь идёт лишь о его желании, не дожидаясь вступления в силу приговора суда, погасить ущерб ЕНПФ за счёт собственных денег, а потом разбираться дальше. По остальным фигурантам — по Найзагарину (директор "Бузгул Аурум") мы ждём, что будет что-то подобное. По трём другим фигурантам никакой информации нет. Но мы надеемся, что опыт и пример Кенжебаева скажется на них положительно, — сообщил Sputnik Казахстан глава общественного совета Евгений Сейпульник.

В конце 2016 – начале 2017 было задержано бывшее руководство ЕНПФ — председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев, бывший замглавы ЕНПФ Дабыр Медетбеков, экс-начальник управления департамента рисков ЕНПФ Муса Бахтов, а также учредитель "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев, директор "Бузгул Аурум" Азат Найзагарин и заместитель директора ТОО "МегаТрансАзия" Талгас Туртаев.

Экс-главу ЕНПФ Руслана Ерденаева за взяточничество и растрату суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества на сумму, эквивалентную $400 тыс. Срок отбытия наказания исчисляется со дня ареста — с 28 декабря 2016.

Бывший заместитель председателя ЕНПФ Дабыр Медетбеков признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере" и части 4 статьи 366 "Получение взятки в особо крупном размере". Он приговорён к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности, также суд постановил взыскать с него сумму взятки в размере 98 млн тенге.

Директор ТОО "БузгулАурум" Азат Найзагарин оправдан по статьям 28, часть 5, ст. 367, часть 4 "Пособничество в даче взятки". Однако осуждён за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Он получил семь лет лишения свободы.

Такой же срок заключения получил начальник управления финансовых рисков ЕНПФ Муса Бахтов. Он признан виновным в пособничестве в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Председателю наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын" Бахытжану Кенжебаеву (признан виновным по той же статье УК) суд назначил 8 лет лишения свободы.

Замдиректора ТОО "МегаТрансАзия" Талгас Туртаев получил один год по статье 368 УК РК (посредничество во взяточничестве) и освобождён из-под стражи в связи с амнистией.

Гражданский иск ЕНПФ судом полностью удовлетворен. Судья постановил взыскать с Ерденаева, Медетбекова, Бахтова и Кенжебаева 5 млрд тенге в солидарном порядке.

Согласно результатам следствия, 6 октября 2016 в результате биржевой сделки на KASE ЕНПФ приобрел 500 тысяч облигаций ТОО "Бузгул Аурум" на общую сумму 5 млрд тенге, хотя от инвестирования в облигации этой компании было рекомендовано воздержаться. Предупреждение было проигнорировано руководством фонда, потому как за заключение данной сделки руководители рискового ТОО дали должностным лицам ЕНПФ крупную взятку.

По версии гособвинения, экс-глава ЕНПФ Ерденаев и его заместитель Медетбеков за приобретение фондом облигаций ТОО "Бузгул Аурум" получили $700 тыс.
Источник: forbes.kz
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