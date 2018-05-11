Казахстанская нефть подорожала до 52,7 тыс тенге за тонну

В апреле 2018 года казахстанская нефть подорожала на 0,6% и достигла 52,7 тыс. тенге за тонну, передает LS.



Тогда как в марте 2018 года ее стоимость составляла 52,4 тыс. тенге за тонну. С начала года цена нефти выросла на 7,6%.



Согласно статданным, дороже всего в апреле стоила кызылординская нефть. Тонна сырья из данного региона оценивалась почти в 79,6 тыс. тенге (рост с начала года на 15,8%).



В свою очередь актюбинская нефть подорожала на 17,3% (до 60,5 тыс. тенге за тонну), мангистауская – на 13,3% (до 48,8 тыс. тенге за тонну), а атырауская - на 2,7% (до 49,4 тыс. тенге за тонну).



При этом тонна бензина в прошедшем месяце стоила 144,2 тыс. тенге, подорожав за месяц на 0,8%, тогда как с начала года его стоимость снизилась на 0,7%.