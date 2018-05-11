Павлодарские полицейские взяли на работу кота

Усатый страж порядка по имени МАлыш теперь живёт в участке и ловит мышей.
Трогательную историю спасения кота рассказали в ДВД Павлодарской области, передаёт корреспондент Bnews.kz.
По словам полицейских, напуганного и взъерошенного котика, сидевшего высоко на дереве, увидел при патрулировании улиц города, полицейский автопатруль в составе младшего лейтенанта полиции Есена Асылбека и младшего сержанта полиции Адлета Шамшиденова.
"Не медля ни секунды, Адлет взобрался на дерево, чтобы достать животное. Аккуратно сняв его с дерева, кота привезли в отдел. Он безостановочно мяукал и дрожал. Полицейские первым делом накормили и напоили его теплым молоком. А когда котик обосновался на новом месте, ему дали первое оперативное задание - выловить всех мышей", - рассказала сотрудник пресс-службы ДВД Сауле Мусинова.
По словам полицейских, нового "сотрудника" назвали Малышом. Он стал всеобщим любимцем.
"Наш спасённый котик не только красив внешне, но он также имеет большое сердце, супермягкий характер, тонну очарования и индивидуальности. Он всё понимает, достаточно позвать его, и он сразу прибегает. В участке нет ни одного человека, который не обожал бы этого мышелова. В ответ котик отвечает бесконечной благодарностью, поднимая всем окружающим настроение.
Стражи порядка не раскрыли преступление века — они просто протянули руку помощи беспомощному животному, который благодаря их доброму поступку обрёл новую семью. Раньше он был бездомным, а теперь у него есть работа и друзья", - сказала Сауле Мусинова.
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