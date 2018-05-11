Павлодарские полицейские взяли на работу кота

Усатый страж порядка по имени МАлыш теперь живёт в участке и ловит мышей.Трогательную историю спасения кота рассказали в ДВД Павлодарской области, передаёт корреспондент Bnews.kz.По словам полицейских, напуганного и взъерошенного котика, сидевшего высоко на дереве, увидел при патрулировании улиц города, полицейский автопатруль в составе младшего лейтенанта полиции Есена Асылбека и младшего сержанта полиции Адлета Шамшиденова."Не медля ни секунды, Адлет взобрался на дерево, чтобы достать животное. Аккуратно сняв его с дерева, кота привезли в отдел. Он безостановочно мяукал и дрожал. Полицейские первым делом накормили и напоили его теплым молоком. А когда котик обосновался на новом месте, ему дали первое оперативное задание - выловить всех мышей", - рассказала сотрудник пресс-службы ДВД Сауле Мусинова.По словам полицейских, нового "сотрудника" назвали Малышом. Он стал всеобщим любимцем."Наш спасённый котик не только красив внешне, но он также имеет большое сердце, супермягкий характер, тонну очарования и индивидуальности. Он всё понимает, достаточно позвать его, и он сразу прибегает. В участке нет ни одного человека, который не обожал бы этого мышелова. В ответ котик отвечает бесконечной благодарностью, поднимая всем окружающим настроение.Стражи порядка не раскрыли преступление века — они просто протянули руку помощи беспомощному животному, который благодаря их доброму поступку обрёл новую семью. Раньше он был бездомным, а теперь у него есть работа и друзья", - сказала Сауле Мусинова.