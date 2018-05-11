Поезд ударил 5-летнюю девочку близ Тараза

Поезд задел пятилетнего ребенка на железнодорожном участке Тараз - Тюлькубас в Жамбылской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КТЖ - Грузовые перевозки".
По данным компании, это произошло 10 мая 2018 года в 11.45. Как отмечается, машинист грузового поезда увидел ребенка за 200 метров и сразу применил экстренное торможение.
Однако из-за малого расстояния удар предотвратить не удалось.
"В момент ЧП рядом с ребенком не было взрослых, почему ребенок оказался один на железной дороге - неизвестно. Девочку отбросило в сторону от поезда", - сообщил главный инженер филиала АО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Жамбылское отделение ГП" Анатолий Ким.
Он также объяснил, что на участке Тараз - Тюлькубас расположены железная и автомобильная дороги, дачный поселок.
О состоянии здоровья ребенка не сообщается.
Сообщается, что в настоящее время ведется расследование происшествия. Анатолий Ким также сообщил, что железнодорожники ведут постоянную работу по разъяснению правил поведения на железной дороге.
"Проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах - на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, железнодорожных переездах, путепроводах, и в других местах, обозначенных соответствующими знаками. Железная дорога - зона повышенной опасности и не место для игр детей", - добавил главный инженер.
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