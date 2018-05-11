Высокий суд Лондона отказал Стати в прекращении дела против Казахстана

Бизнесмену из Молдовы Стати и его сыну не удалось прекратить дело, которое они инициировали в Высоком суде Англии против Казахстана, после того, как в 2017 году судья принял решение о наличии "достаточно убедительных доказательств" в совершении многомиллионного мошенничества со стороны Стати, сообщает Минюст РК.



Судья постановил провести судебное разбирательство, и после долгих месяцев подготовки Стати вместо раскрытия документов подали уведомление об отзыве своего иска.



11 мая 2018 года судья пришёл к выводу, что это явилось "чрезвычайным событием", и не посчитал аргументы, представленные Стати для прекращения дела, убедительными.



По словам суда, "реальной причиной подачи уведомления о прекращении дела является то, что Стати не хотят столкнуться с риском, что разбирательства могут привести к выводам против них и в пользу государства".



Стати начали процесс в Англии в 2014 году после прекращения арбитражного разбирательства против Казахстана, касающегося среди прочего строительства газоперерабатывающего завода, который они оставили и не ввели в эксплуатацию.



Стати изначально требовали компенсацию в размере 4 млрд долларов, когда инициировали арбитражное разбирательство в Швеции. Тогда суд решил, что Казахстан должен заплатить бизнесменам 500 млн долларов. Из них 199 млн были присуждены в отношении заявленных расходов на строительство Боранкольского ГПЗ.



Стати хотели уклониться от английского правосудия на основании того, что арбитражному трибуналу были представлены финансовые отчёты, содержащие затраты на строительство газоперерабатывающего завода. Эти отчёты, однако, были искажены за счёт схемы с участием нераскрытых компаний Стати, которые использовались в качестве прикрытия их преступной деятельности для создания видимости законного бизнеса, сообщили в Минюсте Казахстана.



В своих заявлениях перед арбитражным трибуналом в Швеции Стати не раскрыли, что они одновременно были представлены теми же адвокатами, которые представляли их интересы в арбитраже с другим инвестором по строительству Боранкольского ГПЗ в Казахстане.



Позже, после обнаружения указанных фактов, Министерство юстиции добилось раскрытия документов в США, что позволило начать разоблачение масштабной мошеннической схемы, сообщили в ведомстве.



Шведские суды не только не отменили арбитражное решение, они не рассмотрели по существу факт мошенничества, который в июне 2017 года побудил английский суд более тщательно изучить представленные государством доказательства и назначить отдельное судебное разбирательство.



После этого решения Стати инициировали беспрецедентную кампанию принудительного исполнения в нескольких странах, включая страны Бенилюкса и США.



Активы, принадлежащие Национальному банку РК и Национальному фонду в размере более чем 22 млрд долларов, были арестованы, несмотря на то, что эта сумма превышала заявленные требования. В Нидерландах арест активов Национального банка был отменён судом, поскольку Стати не удалось должным образом и в полной мере предоставить информацию судье, рассматривающему наложение ареста.



Стати объяснили свое желание уйти от английского судебного разбирательства по рассмотрению фактов мошенничества тем, что нет практической необходимости, поскольку в обеспечении их иска находится достаточно активов Казахстана.



В своём решении от 11 мая 2018 года английский судья подтвердил, что шведские суды не рассмотрели по существу мошенничество, несмотря на то, что был вовлечён даже вышестоящий суд Швеции.