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Уникальное фото Астаны опубликовал российский космонавт

Просмотров:18 Опубликовано: Сегодня, 21:14
Уникальное фото Астаны опубликовал российский космонавт
©Антон Шкаплеров
Возможность посмотреть на столицу Казахстана из космоса предоставил российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на Международной космической станции, передаёт корреспондент BNews.kz.

Космонавт опубликовал фото Астаны, снятое из космоса на своей странице в социальной сети.

"Подписчики из Казахстана часто просили сфотографировать столицу их родины из космоса. Вот она, жемчужина Казахстана - прекрасная #Астана!", - написал Антон Шкаплеров под публикацией.

Антон Шкаплеров заявил, что город расположен на берегах реки Есиль (Ишим), которая видна на фотографии так же хорошо, как и озера вокруг города.

"Здесь они только начинают освобождаться из ледяных оков, потому что снимок был сделан несколько недель назад. Уверен, что сейчас в Астане вовсю царствует весна, правда?", - подчеркнул он.

Отметим, что Антон Шкаплеров - российский космонавт. Бывший летчик-истребитель ВВС России. На своей странице в Instagram публикует снимки, сделанные во время работы на МКС.
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