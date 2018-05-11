Судей в Алматы и Актюбинской области уволили за профнепригодность

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении и увольнении ряда судей в Астане и регионах, передает Tengrinews.kz.
Согласно указу Президента по решению квалификационной комиссии Судебного жюри о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности с должности сняты судья суда №2 Актобе Роза Кузенбаева и судья Бостандыкского районного суда Алматы Бахыт Мурзаев.
Кроме того, по решению дисциплинарной комиссии Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка уволен судья районного суда №2 Мактааральского района ЮКО Абай Ниязбеков.
Также, согласно указу на должность судьи Алматинского районного суда Астаны назначена Саулет Искакбекова, с освобождением от должности судьи специализированного административного суда Павлодара. На должность судьи Сарыаркинского районного суда Астаны назначена Айнур Баймурзина, с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматы.
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