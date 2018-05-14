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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Тбилиси проходят акции протеста

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 06:24
В Тбилиси проходят акции протеста
Фото: sputnik-georgia.ru
Они начались после спецоперации полиции в двух самых популярных ночных клубах

В Тбилиси на проспекте Руставели к вечеру 13 мая собрались несколько тысяч человек. Об этом пишет Sputnik Грузия.

У здания парламента продолжается акция «Движения белого шума», обвиняющих полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркореализаторов. Чуть дальше проводят контракции представители «Молодого национального альянса Грузии» и группы «Национальное единство Грузии» с требованием к участникам первой акции разойтись.

После того, как ситуация накалились, полицейские установили водометы по обе стороны от здания парламента.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг в правительственной канцелярии страны, на котором призвал все стороны к единству, а правоохранительные органы к усилению мер безопасности.

Волна протеста началась сразу после спецоперации в самых популярных тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery, за которыми МВД вело пристальное наблюдение в течение трех месяцев. Как объяснили позже в министерстве, они выявили группу наркоторговцев и установили их связь с ночными клубами. Одним из восьми задержанных за наркоторговлю является охранник Cafe Gallery.

Многие из собравшихся на проспекте Руставели сами находились в этих заведениях. Они требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария.

«Мы хорошо понимаем, как важна безопасность наших граждан и свобода выражения. Хочу призвать граждан, всех находящихся на проспекте Руставели, дать полиции выполнять свои полномочия, которые заключаются в защите безопасности граждан», — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 07:10
Наркуши теперь продвинулись на дерьмократические митинги стали выходить lol походу дурь в клубах кашерную продавали. rofl
 
 

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