В Тбилиси проходят акции протеста

Они начались после спецоперации полиции в двух самых популярных ночных клубах



В Тбилиси на проспекте Руставели к вечеру 13 мая собрались несколько тысяч человек. Об этом пишет Sputnik Грузия.



У здания парламента продолжается акция «Движения белого шума», обвиняющих полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркореализаторов. Чуть дальше проводят контракции представители «Молодого национального альянса Грузии» и группы «Национальное единство Грузии» с требованием к участникам первой акции разойтись.



После того, как ситуация накалились, полицейские установили водометы по обе стороны от здания парламента.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг в правительственной канцелярии страны, на котором призвал все стороны к единству, а правоохранительные органы к усилению мер безопасности.



Волна протеста началась сразу после спецоперации в самых популярных тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery, за которыми МВД вело пристальное наблюдение в течение трех месяцев. Как объяснили позже в министерстве, они выявили группу наркоторговцев и установили их связь с ночными клубами. Одним из восьми задержанных за наркоторговлю является охранник Cafe Gallery.



Многие из собравшихся на проспекте Руставели сами находились в этих заведениях. Они требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария.



«Мы хорошо понимаем, как важна безопасность наших граждан и свобода выражения. Хочу призвать граждан, всех находящихся на проспекте Руставели, дать полиции выполнять свои полномочия, которые заключаются в защите безопасности граждан», — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария.