«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Мая
+23...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.4 KZT
  • €1 = 389.49 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Скидки" на банковские займы, учебу и "бонусы за детей" ожидают казахстанцев

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 06:55
"Скидки" на банковские займы, учебу и "бонусы за детей" ожидают казахстанцев
©Турар Казангапов
С внедрением всеобщего налогового декларирования доходов и расходов с 1 января 2020 года для казахстанцев предусмотрели ряд возможностей "сэкономить" на налогах. Об этом сообщили в ДГД Южно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

Для жителей республики предусмотрены так называемые вычеты - способы снизить выплачиваемый налог. Так, многодетные семьи могут сократить индивидуальный подоходный налог на сумму 678 816 тенге (24 минимальные заработные платы). Для студентов предусмотрена налоговая "скидка" в 282 840 тенге. Аналогичную сумму могут "списать" плательщики кредитов. Как пояснили в ДГД, для работников вычеты применяют работодатели при выплате дохода по основному месту работы. Самозанятые лица и лица, получившие доходы из дополнительных источников, применяют вычеты при представлении декларации о доходах и имуществе.

Также в ДГД отметили, что налоговики сами соберут информацию о банковских кредитах и депозитах казахстанцев в казахстанских банках. По зарубежным банкам декларировать информацию будет необходимо самостоятельно.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года всем казахстанцам необходимо будет выполнить ряд действий, чтобы войти в систему декларирования доходов и расходов. Физические лица должны будут предоставить декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00).

В так называемой "входной декларации" необходимо зафиксировать по состоянию на 31 декабря года, предыдущего году вхождения в систему, сведения об активах, требованиях и обязательствах физического лица.

В последующем представляется декларация о доходах и имуществе физического лица (ежегодная декларация), в которой отражаются доходы, сведения об отчуждении или приобретении имущества, права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доля участия и другое), расходы на приобретение такого имущества, а также источники покрытия таких расходов.

Круг лиц, представляющих декларацию:

- совершеннолетние граждане Казахстана;
- оралманы и лица, имеющие вид на жительство;
- несовершеннолетние лица при наличии зарегистрированного на них имущества (обязанность по представлению декларации будет возложена на законных представителей несовершеннолетних лиц);
- иностранцы при наличии имущества на территории Республики Казахстан или необложенных доходов из Республики Казахстан.

Декларация представляется не позднее 15 июля 2020 года - на бумажном носителе и не позднее 15 сентября 2020 года - в электронном виде.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика