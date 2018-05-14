"Скидки" на банковские займы, учебу и "бонусы за детей" ожидают казахстанцев

С внедрением всеобщего налогового декларирования доходов и расходов с 1 января 2020 года для казахстанцев предусмотрели ряд возможностей "сэкономить" на налогах. Об этом сообщили в ДГД Южно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.



Для жителей республики предусмотрены так называемые вычеты - способы снизить выплачиваемый налог. Так, многодетные семьи могут сократить индивидуальный подоходный налог на сумму 678 816 тенге (24 минимальные заработные платы). Для студентов предусмотрена налоговая "скидка" в 282 840 тенге. Аналогичную сумму могут "списать" плательщики кредитов. Как пояснили в ДГД, для работников вычеты применяют работодатели при выплате дохода по основному месту работы. Самозанятые лица и лица, получившие доходы из дополнительных источников, применяют вычеты при представлении декларации о доходах и имуществе.



Также в ДГД отметили, что налоговики сами соберут информацию о банковских кредитах и депозитах казахстанцев в казахстанских банках. По зарубежным банкам декларировать информацию будет необходимо самостоятельно.



Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года всем казахстанцам необходимо будет выполнить ряд действий, чтобы войти в систему декларирования доходов и расходов. Физические лица должны будут предоставить декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00).



В так называемой "входной декларации" необходимо зафиксировать по состоянию на 31 декабря года, предыдущего году вхождения в систему, сведения об активах, требованиях и обязательствах физического лица.



В последующем представляется декларация о доходах и имуществе физического лица (ежегодная декларация), в которой отражаются доходы, сведения об отчуждении или приобретении имущества, права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доля участия и другое), расходы на приобретение такого имущества, а также источники покрытия таких расходов.



Круг лиц, представляющих декларацию:



- совершеннолетние граждане Казахстана;

- оралманы и лица, имеющие вид на жительство;

- несовершеннолетние лица при наличии зарегистрированного на них имущества (обязанность по представлению декларации будет возложена на законных представителей несовершеннолетних лиц);

- иностранцы при наличии имущества на территории Республики Казахстан или необложенных доходов из Республики Казахстан.



Декларация представляется не позднее 15 июля 2020 года - на бумажном носителе и не позднее 15 сентября 2020 года - в электронном виде.