Авиаперелеты для пассажиров с особенными потребностями станут более доступными

С мая 2018 года в силу вступили поправки в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, из-за обращений большего количества пассажиров с ограниченными возможностями, теперь исключено требование авиакомпаний подписывать пассажирами (в том числе пассажирами с ограниченными возможностями и беременными) документы о взятии на себя ответственности за ущерб здоровью или смерти, которые могут произойти во время полета.



Напоминаем, что данная норма распространяется на всех пассажиров.



Также, в соответствии с поправками, пассажиры, перемещающиеся на инвалидных креслах, смогут путешествовать самостоятельно, без сопровождения, за исключением пассажиров, перевозящихся на носилках.



"Необходимо также отметить, что для улучшения качества обслуживания теперь пассажиров с детьми и несопровождаемых несовершеннолетних пассажиров будут приглашать на посадку в первую очередь", – сообщили КГА МИР РК.



Стоит дополнить, что по инициативе уполномоченного по правам детей в Республике Казахстан Загипы Балиевой, в целях защиты прав детей, в правилах существует требование о необходимости предоставления свидетельства о рождении ребенка (и) или документов, подтверждающих родство, при перевозке несовершеннолетних детей – граждан РК в сопровождении совершеннолетних пассажиров.



Теперь, согласно поправкам в правилах, пассажир должен прибыть для регистрации в аэропорт не позднее, чем за 40 минут до вылета самолета для прохождения процедур регистрации.