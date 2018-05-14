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Астрономы предупредили о приближении к Земле "пропавшего" астероида

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Астрономы предупредили о приближении к Земле "пропавшего" астероида
© Fotolia / AND Inc
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. К Земле приближается "пропавший" астероид 2010 WC9, сообщает EarthSky со ссылкой на сотрудников британской обсерватории Northolt Branch.

Впервые 2010 WC9 заметили 30 ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного обзора в Аризоне. Астрономам удалось понаблюдать за космическим объектом лишь до первого декабря, после чего он пропал из поля зрения. Спустя почти восемь лет сотрудникам американской обсерватории вновь удалось зафиксировать 2010 WC9.

Сближение с небесным телом произойдет 16 мая в 01:05 по московскому времени. 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тысяч километров от Земли, его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Диаметр объекта варьируется в пределах 60-130 метров.

Как отмечает EarthSky, 2010 WC9 подойдет к Земле довольно близко: дистанция составит 0,53 расстояния от нашей планеты до Луны. Астрономы подчеркивают, что угрозы столкновения нет.
Источник: РИА Новости
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