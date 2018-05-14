Стрельба в Есике: скончался полицейский

В городе Есике Алматинской области произошла стрельба, в результате которой пострадали двое человек. Один из них скончался в больнице, передает Tengrinews.kz. По некоторым данным, погибший был сотрудником РОВД.



По информации местных жителей, инцидент произошел с 7 на 8 мая.



В больнице Енбекшиказахского района корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что 8 мая в 03.00 утра в больницу обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них - 31-летний полицейский - скончался 11 мая. Кроме ранения, он получил многочисленные травмы.



Состояние второго пострадавшего - стабильное. Он продолжает оставаться в больнице. На фоне огнестрельного ранения он получил перелом ноги. Как отметили в больнице, мужчина - 1986 года рождения, безработный.