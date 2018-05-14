«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Мая
+26...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.4 KZT
  • €1 = 389.49 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стрельба в Есике: скончался полицейский

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Стрельба в Есике: скончался полицейский
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В городе Есике Алматинской области произошла стрельба, в результате которой пострадали двое человек. Один из них скончался в больнице, передает Tengrinews.kz. По некоторым данным, погибший был сотрудником РОВД.

По информации местных жителей, инцидент произошел с 7 на 8 мая.

В больнице Енбекшиказахского района корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что 8 мая в 03.00 утра в больницу обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них - 31-летний полицейский - скончался 11 мая. Кроме ранения, он получил многочисленные травмы.

Состояние второго пострадавшего - стабильное. Он продолжает оставаться в больнице. На фоне огнестрельного ранения он получил перелом ноги. Как отметили в больнице, мужчина - 1986 года рождения, безработный.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика