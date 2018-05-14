«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Мая
+26...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.4 KZT
  • €1 = 389.49 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Антикоррупционные комиссары появятся в Казахстане

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Антикоррупционные комиссары появятся в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане появятся антикоррупционные комиссары, которые будут фиксировать нарушения и недостатки работы государственных органов, передает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционные комиссары будут работать с населением. Они проводят рейды, мониторинг госзакупок, прием граждан, используют метод "тайный покупатель". Комиссары фиксируют конкретные нарушения, недостатки в работе госорганов и предприятий. Более того, антикоррупционные комиссары займутся общественным контролем по строительству социальных объектов и дорог", – сообщили в антикоррупционном медиа-центре РК.

Данная "должность" появится в рамках реализации проекта "Антикоррупционный фронт", который направлен на мобилизацию гражданских сил и консолидацию усилий неравнодушных граждан против коррупции.

Помимо комиссаров в республике будут работать специальные омбудсмены и послы перемен.

"Внедряя данное понятие в обществе, мы хотим через омбудсменов продвигать современные тренды антикоррупционной политики страны. Основным направлением их работы будет формирование антикоррупционной культуры, воздействие на сознание граждан. Деятельность послов перемен будет направлена на выявление "болевых точек" и "коррупционных рисков" в деятельности госорганов. Они должны кардинально изменить взаимодействие общественности с госаппаратом", – говорит председатель первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов.

При этом он отметил, что в своих обращениях послы перемен могут использовать данные, предоставленные им антикоррупционными комиссарами.

Глава медиа-центра подчеркнул, что деятельность организации будет проводиться под лозунгом "10 сокрушительных ударов против коррупции".
Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Валерий_М (Посетители) Сегодня, 12:57
Власть можно понять: когда в стране так много всяческих запретов, ограничений и согласований, то, если бы не коррупция, всё остановилось бы. crazy
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика