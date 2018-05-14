Антикоррупционные комиссары появятся в Казахстане

В Казахстане появятся антикоррупционные комиссары, которые будут фиксировать нарушения и недостатки работы государственных органов, передает Kazpravda.kz.



"Антикоррупционные комиссары будут работать с населением. Они проводят рейды, мониторинг госзакупок, прием граждан, используют метод "тайный покупатель". Комиссары фиксируют конкретные нарушения, недостатки в работе госорганов и предприятий. Более того, антикоррупционные комиссары займутся общественным контролем по строительству социальных объектов и дорог", – сообщили в антикоррупционном медиа-центре РК.



Данная "должность" появится в рамках реализации проекта "Антикоррупционный фронт", который направлен на мобилизацию гражданских сил и консолидацию усилий неравнодушных граждан против коррупции.



Помимо комиссаров в республике будут работать специальные омбудсмены и послы перемен.



"Внедряя данное понятие в обществе, мы хотим через омбудсменов продвигать современные тренды антикоррупционной политики страны. Основным направлением их работы будет формирование антикоррупционной культуры, воздействие на сознание граждан. Деятельность послов перемен будет направлена на выявление "болевых точек" и "коррупционных рисков" в деятельности госорганов. Они должны кардинально изменить взаимодействие общественности с госаппаратом", – говорит председатель первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов.



При этом он отметил, что в своих обращениях послы перемен могут использовать данные, предоставленные им антикоррупционными комиссарами.



Глава медиа-центра подчеркнул, что деятельность организации будет проводиться под лозунгом "10 сокрушительных ударов против коррупции".