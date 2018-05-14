Нам нужны миллионы противогазов - Божко

Вице-спикер Мажилиса Парламента, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Божко заявил о необходимости в нескольких миллионах противогазов, передает Tengrinews.kz.
Об этом Божко заявил в ходе правительственного часа в нижней палате по обсуждению вопросов развития оборонно-промышленного комплекса.
"Все, что связано с поставками вооруженной силы, нужно вытащить из иностранных закупок и поставить все на производство (отечественное - прим.). Средства химической, бактериологической, радиационной защиты, к слову противогазы. Четыре года говорю, что нам нужно несколько миллионов противогазов. Сейчас их потихоньку начинаем закупать за рубежом. Что, трудно организовать резиновую маску? Говорили же неоднократно, ничего подобного, не двигаемся", - сказал в ходе обсуждения Владимир Божко.
Также заместитель председателя Мажилиса высказался по вопросу производства бронежилетов для сотрудников МВД.
"Вопрос по заключению договора с заводом повис. Потому что вышли две компании, которые, когда Министерство обороной промышленности пыталось понять, что они производят, те не пустили представителей на завод, руководствуясь тем, что у них там интеллектуальная собственность. Вы знаете, эта интеллектуальная собственность у нас выливается в закупки в иностранных государствах по непонятным ценам", - высказался Божко.
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