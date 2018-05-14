Несовершеннолетний водитель врезался в полицейское авто в ЮКО

В ЮКО несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП с участием полицейской машины, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее видео ДТП в редакцию прислали очевидцы инцидента. Видеоролик аварии с участием патрульного авто прокомментировали в пресс-службе ДВД области.На видео кажется, что спецмашина, с которой уже сняли госномера, допустила столкновение с грузовиком. На деле же все оказалось иначе. По данным ДВД, дорожный инцидент произошел в Сарыагашском районе ЮКО. Как выяснили полицейские, ДТП спровоцировал несовершеннолетний."Он без разрешения взял автомобиль марки Hyundai Starex у родителей, выехал на дорогу и, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком и патрульной автомашиной", - рассказали в пресс-службе ДВД ЮКО.Сейчас полицейские Сарыагашского района проводят досудебное расследование по административному кодексу. Малолетнему водителю, а точнее его родителям, может грозить возмещение материального ущерба.