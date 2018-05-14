Несовершеннолетний водитель врезался в полицейское авто в ЮКО

В ЮКО несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП с участием полицейской машины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее видео ДТП в редакцию прислали очевидцы инцидента. Видеоролик аварии с участием патрульного авто прокомментировали в пресс-службе ДВД области.
На видео кажется, что спецмашина, с которой уже сняли госномера, допустила столкновение с грузовиком. На деле же все оказалось иначе. По данным ДВД, дорожный инцидент произошел в Сарыагашском районе ЮКО. Как выяснили полицейские, ДТП спровоцировал несовершеннолетний.
"Он без разрешения взял автомобиль марки Hyundai Starex у родителей, выехал на дорогу и, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком и патрульной автомашиной", - рассказали в пресс-службе ДВД ЮКО.
Сейчас полицейские Сарыагашского района проводят досудебное расследование по административному кодексу. Малолетнему водителю, а точнее его родителям, может грозить возмещение материального ущерба.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.