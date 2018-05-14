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Несовершеннолетний водитель врезался в полицейское авто в ЮКО

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Несовершеннолетний водитель врезался в полицейское авто в ЮКО
Кадры из видео
В ЮКО несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП с участием полицейской машины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее видео ДТП в редакцию прислали очевидцы инцидента. Видеоролик аварии с участием патрульного авто прокомментировали в пресс-службе ДВД области.

На видео кажется, что спецмашина, с которой уже сняли госномера, допустила столкновение с грузовиком. На деле же все оказалось иначе. По данным ДВД, дорожный инцидент произошел в Сарыагашском районе ЮКО. Как выяснили полицейские, ДТП спровоцировал несовершеннолетний.

"Он без разрешения взял автомобиль марки Hyundai Starex у родителей, выехал на дорогу и, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком и патрульной автомашиной", - рассказали в пресс-службе ДВД ЮКО.



Сейчас полицейские Сарыагашского района проводят досудебное расследование по административному кодексу. Малолетнему водителю, а точнее его родителям, может грозить возмещение материального ущерба.
Источник: tengrinews.kz
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