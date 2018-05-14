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Митинги в Армении и Грузии: схожие требования, но разные причины

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Митинги в Армении и Грузии: схожие требования, но разные причины
Фото: today.kz
Новости о митингах в странах ближнего зарубежья беспокоят казахстанцев. В апреле массовые акции протеста прошли в Армении, где из-за волнений в отставку ушел премьер-министр, теперь митингующие в Грузии хотят добиться того же результата, но совсем по другим причинам.

Редакция Today.kz решила разобраться, как проходили акции в двух странах.

Грузия

12 мая тбилисские полицейские провели операцию в двух самых популярных ночных клубах города — "Басcиани" и "Галери". Там задержали восемь реализаторов наркотиков. К мероприятиям силовики готовились три месяца и на основе судебного решения совершили рейды.

Операция вызвала критику среди населения, на улицы стали выходить протестующие. Участники акции утверждали, что посетители клубов подверглись насилию и унижению, а действия полицейских были чрезмерно агрессивными. На следующий день на площади перед зданием парламента собралось несколько тысяч человек. Они потребовали немедленной отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, министра внутренних дел Георгия Гахарии и полицейских, командовавших спецоперацией.

Активными организаторами митингов, кроме владельцев клубов, стали представители общественных и политических организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране. В декабре 2016 года грузинский конституционный суд легализовал курение марихуаны в небольших количествах, но продажа наркотика все еще остается уголовным преступлением.

По сообщению Sputnik Грузия, спецоперации предшествовал ажиотаж из-за "клубного наркотика" мефедрона, который, по предварительным данным, стал причиной гибели пятерых молодых людей, а восемь человек менее чем за месяц попали в больницу с интоксикацией. МВД пока не обнародовало результаты экспертизы.

К вечеру 13 мая ситуация в центре грузинской столицы накалилась до предела и полиция была вынуждена установить по обе стороны от здания парламента водометы.

Митинги в Армении и Грузии: схожие требования, но разные причины

Фото: 1TV.GE


Следует отметить, не все вышедшие к зданию парламента граждане были против действий полицейских. Участники поделились на две противоборствующие стороны. Одна акция проводилась движением "Белый шум", в ней участвовали 1,5 тысячи человек, выражавших протест против действий полиции при проведении антинаркотического рейда в ночных клубах Тбилиси и требовавших отставки главы МВД и премьер-министра. Участники контракции численностью около двух тысяч человек выступали против митинга движения "Белый шум" и требовали его прекращения.

Кордон полиции ограждал оппонентов друг от друга, однако стычки все же происходили. Кроме того, как сообщает телеканал Rustavi 2, на площади конфликты случались и между протестующими и полицией, после чего несколько человек были задержаны.

Позже были организованы переговоры между главой МВД Георгием Гахарией и руководителем движения "Белый шум" Бекой Цикаришвили. Их итогом стало временное прекращение протестов — недельный тайм-аут. За это время правительство должно решить накопившиеся проблемы.

"Я приношу извинения не только от своего имени, но и от имени своих сотрудников, если они создали угрозу вашей безопасности. Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим, мы готовы обсудить все проблемы. Мы сможем добиться конкретных результатов в обсуждении наркополитики в стране", — сказал министр внутренних дел.

Цикаришвили обещал наблюдать за работой министерства и, если обещания главы ведомства не будут исполнены, возобновить протесты.

Армения

Протесты в Ереване начались примерно месяц назад. Одно из главных требований митингующих там было таким же, как и в Тбилиси. Люди хотели отставки премьер-министра страны — Сержа Саргсяна. Однако причины, по которым накалилась ситуация, были совершенно другими, нежели в Грузии.

Главным источником недовольства была конкретно личность главы правительства. 16 апреля парламент Армении утвердил Саргсяна на посту премьер-министра, так как он оказался единственным кандидатом. Это и стало триггером для выхода людей на улицы.

До того на протяжении последних 10 лет политик был президентом Армении. В 2018 году, когда срок его полномочий истек, в стране изменили форму правления с президентской на парламентскую, значительно сузив полномочия следующего главы государства и расширив влияние премьера.

Инициатива была предложена Саргсяном, который несмотря на обещания не участвовать в выборах, все же выдвинул свою кандидатуру в парламенте.

Некоторые несогласные депутаты возмутились, в их числе был Никол Пашинян, с чьей подачи в Армении начались массовые протесты. Люди требовали отставки Саргсяна и были недовольны высоким уровнем коррупции и безработицы в стране.

Масштаб движения был в разы больше, чем в Тбилиси. В одной только столице Армении акцию поддержали десятки тысяч человек. Задержанных, соответственно, также было больше — около 300 человек.

Митинги в Армении и Грузии: схожие требования, но разные причины

Фото: ©REUTERS/Gleb Garanich


В Ереване полиция задерживала и лидеров акции, среди них оказался депутат Никол Пашинян. Позже он был отпущен.

Как и в Тбилиси, в Ереване были предприняты попытки переговоров, однако диалог Пашиняна и Саргсяна не продлился и трех минут, глава правительства почти сразу же покинул встречу.

Спустя несколько дней Саргсян оставил пост премьер-министра, позже не у дел остался и действовавший кабмин.

8 мая после почти двух недель протестов парламент республики избрал нового премьера. За оппозиционного лидера Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против - 42. Представители правившей Республиканской партии Армении заявили, что уходят в оппозицию и отказываются от всех постов в правительстве.

12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна.

Сам Пашинян 13 мая во время встречи с новыми министрами заявил, что правительство должно "оправдать надежду граждан республики" и подготовить страну к внеочередным парламентским выборам.

Отметим, что и в Армении, и в Грузии количество участников акций протеста достигало нескольких тысяч человек, случались стыки между активистами и полицией. В Ереване ситуация уже разрешилась, в Тбилиси же найти компромисс пока только предстоит.
Источник: today.kz
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