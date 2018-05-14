Казахстан разрабатывает собственную систему распознавания лиц

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Зачем Казахстану нужно создание собственной системы распознавания лиц, рассказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.



"Система распознавания лиц — это одна из разработок в рамках министерства. В прошлом году мы начали эти разработки. К сожалению, на Высшей научно-технической комиссии при министерстве образования наши разработки на финансирование не поступили ни на программно-целевое финансирование, ни на грантовое", — сказал Атамкулов журналистам после правительственного часа в мажилисе.



Вместе с тем в министерстве ожидают принятия закона, который позволит профинансировать создание таких закрытых разработок.



"Это более закрытые разработки, и мы не можем их зарубежным экспертам давать, как положено по закону о науке. Поэтому со следующего года мы сможем финансировать в дальнейшем разработки по данному проекту. Работа идет, но единственное, за счет финансирования у нас немножко сдерживается", — добавил министр.



По информации Атамкулова, казахстанская система распознавания лиц сможет быть использована, например, для системы "Умный город".



"Мы стараемся максимально использовать наши программные продукты, потому что мы имеем пароли и коды к нашим отечественным программным продуктам. Мы сегодня поставили задачу максимально использовать программные продукты с казахстанским контентом", — заключил глава ведомства.



"Умный город" (Smart City) — система, при которой качество жизни улучшается при помощи информационных и коммуникационных технологий.