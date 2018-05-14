Верховный муфтий призвал не завышать цены в Рамазан

Священный месяц начнётся 17 мая – на день позже, чем планировалось изначально. На это повлияли астрономические расчёты.



Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев с наступающим священным месяцем Рамазан.



Он пожелал казахстанцам встретить Рамазан в здравии, а государству – процветания, мира и спокойствия.



"Рамазан – месяц милосердия. К человеку, проявляющему к другим милосердие, Аллах также проявит своё милосердие. Прощающий будет прощён. За каждое благое дело в священном месяце будет многократное вознаграждение. Поэтому призываю соотечественников оказывать помощь нуждающимся, участвовать в благотворительных мероприятиях. А наших предпринимателей просим в честь Рамазана не завышать цены на продукты питания и другие товары, по возможности делать скидки", – сказал верховный муфтий.



Серикбай кажы Ораз призвал оказать внимание и заботу по отношению к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, больным, сиротам и многодетным семьям.



"Вселить радость в сердце хотя бы одного человека – тоже садака. Хотелось бы, чтобы праздники и поминальные обеды проводились во время ифтара, а свадьбы и другие торжества обходились без спиртных напитков, и по мере возможности ограничивалась продажа спиртного, потому что его употребление ведёт к плохим поступкам", – добавил председатель ДУМК.



Пост в течение месяца Рамазан является обязательным для каждого совершеннолетнего и находящегося в здравом уме мусульманина. Исключение есть для больных – они могут поститься после выздоровления. Женщины не постятся во время менструации и беременности, если боятся навредить ребёнку.



Пост подразумевает не только воздержание от еды и питья с рассвета до заката, но и от физических грехов и греховных мыслей.



Главный советник верховного муфтия Мухаммад-Хусейн Алсабеков рекомендовал вечернее разговление начинать с фруктов и воды.



"Лучше начинать с фиников, а потом можно и бешбармак, сколько хочется, хоть до утра", – сказал он.



Изначально ДУМК объявило первым днём Рамазана 16 мая. За четыре дня до начала священного месяца верховный муфтий сделал заявление о том, что Рамазан начнётся 17 мая и завершится 14 июня. 15 июня начинается праздник Ораза айт.



Серикбай кажы Ораз пояснил, что это была ориентировочная дата, которую называли и арабские страны. Позже астрономические расчёты показали другой день.



"Пророк Мухаммад сказал: "Начинайте поститься, когда увидите месяц, и завершайте свой пост, когда увидите новую луну месяца шавваль (месяц перед Рамазаном. – Авт). Но если небо затянуто тучами, отсчитайте тридцать дней месяца шаабан и начинайте пост на следующий день". Национальный центр космических исследований и технологий сообщил, что новолуние с помощью астрономических устройств можно будет увидеть 16 мая. Поэтому ДУМК приняло решение объявить 17 мая первым днём месяца Рамазан", – пояснил глава управления.