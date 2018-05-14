Преподавателя убили на глазах у студентов в университете Шымкента

В Шымкенте в результате ножевых ранений скончалась педагог ЮКГУ имени Мухтара Ауезова. Трагедия произошла 11 мая в здании ВУЗа, передаёт корреспондент BNews.kz.
По словам очевидцев, перед тем, как нанести женщине ножевые ранения, мужчина вступил в словесную перепалку с преподавательницей факультета экономики на повышенных тонах. В результате ссоры, он набросился на собеседницу и нанёс несколько ударов ножом в область груди.
На место происшествия сразу же была вызвана карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в областную клиническую больницу.
"Пострадавшей были нанесены пять ножевых ранений в область грудной клетки. Ещё живую, но в крайне тяжёлом состоянии, женщину доставили в областную клиническую больницу. Её сразу же забрали в операционный блок", - говорит старший врач смены ССМП.
Полученные ножевые ранения оказались несовместимыми с жизнью. В результате чего женщина скончалась на операционном столе. Что касается подозреваемого, то на сегодняшний день он взят под стражу.
"По факту убийства в Аль-Фарабийском отделе полиции начато досудебное расследование, подозреваемый взят под стражу. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорит Салтанат Каракозова, руководитель управления госязыка и информации ДВД ЮКО.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.