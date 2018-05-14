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Преподавателя убили на глазах у студентов в университете Шымкента

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Преподавателя убили на глазах у студентов в университете Шымкента
Главное фото: time56.ru
В Шымкенте в результате ножевых ранений скончалась педагог ЮКГУ имени Мухтара Ауезова. Трагедия произошла 11 мая в здании ВУЗа, передаёт корреспондент BNews.kz.

По словам очевидцев, перед тем, как нанести женщине ножевые ранения, мужчина вступил в словесную перепалку с преподавательницей факультета экономики на повышенных тонах. В результате ссоры, он набросился на собеседницу и нанёс несколько ударов ножом в область груди.

На место происшествия сразу же была вызвана карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в областную клиническую больницу.

"Пострадавшей были нанесены пять ножевых ранений в область грудной клетки. Ещё живую, но в крайне тяжёлом состоянии, женщину доставили в областную клиническую больницу. Её сразу же забрали в операционный блок", - говорит старший врач смены ССМП.

Полученные ножевые ранения оказались несовместимыми с жизнью. В результате чего женщина скончалась на операционном столе. Что касается подозреваемого, то на сегодняшний день он взят под стражу.

"По факту убийства в Аль-Фарабийском отделе полиции начато досудебное расследование, подозреваемый взят под стражу. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорит Салтанат Каракозова, руководитель управления госязыка и информации ДВД ЮКО.
Источник: bnews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:27
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тишка (Посетители) Сегодня, 17:53
Ужас то какой.. Просто так с ножом бросаются средь бела дня.. Все стали ЗОМБИ
 
 

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