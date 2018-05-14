Преподавателя убили на глазах у студентов в университете Шымкента

В Шымкенте в результате ножевых ранений скончалась педагог ЮКГУ имени Мухтара Ауезова. Трагедия произошла 11 мая в здании ВУЗа, передаёт корреспондент BNews.kz.



По словам очевидцев, перед тем, как нанести женщине ножевые ранения, мужчина вступил в словесную перепалку с преподавательницей факультета экономики на повышенных тонах. В результате ссоры, он набросился на собеседницу и нанёс несколько ударов ножом в область груди.



На место происшествия сразу же была вызвана карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в областную клиническую больницу.



"Пострадавшей были нанесены пять ножевых ранений в область грудной клетки. Ещё живую, но в крайне тяжёлом состоянии, женщину доставили в областную клиническую больницу. Её сразу же забрали в операционный блок", - говорит старший врач смены ССМП.



Полученные ножевые ранения оказались несовместимыми с жизнью. В результате чего женщина скончалась на операционном столе. Что касается подозреваемого, то на сегодняшний день он взят под стражу.



"По факту убийства в Аль-Фарабийском отделе полиции начато досудебное расследование, подозреваемый взят под стражу. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорит Салтанат Каракозова, руководитель управления госязыка и информации ДВД ЮКО.