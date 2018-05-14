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«Самая вежливая кошка в мире» стала звездой соцсетей

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 19:43
«Самая вежливая кошка в мире» стала звездой соцсетей
Фото: ntv.ru
Автомобилист из Великобритании Дэн Ричардсон (Dan Richardson) снял на камеру кошку, которая самостоятельно позвонила в дверь дома. Ролик опубликован на странице мужчины в Facebook.

26-летний Ричардсон рассказал изданию Liverpool Echo, что он настраивал GPS-навигатор, когда краем глаза заметил питомца: тот забрался на перила возле дома, встал на задние лапы и попытался оттянуть дверной молоток, чтобы сообщить хозяевам о своем визите.

«Я был озадачен. Это не то, что вы видите каждый день. Не думаю, что кто-то видел нечто подобное», — прокомментировал ситуацию ошеломленный водитель.

Опубликованная видеозапись мгновенно набрала вирусную популярность: за несколько дней ее посмотрели более 750 тысяч раз. Пользователи отметили, что от души посмеялись над увиденным, и прозвали кошку «самым вежливым питомцем». Ричардсон также добавил, что после публикации ролика к нему в друзья стали добавляться огромное количество незнакомцев.

В конце апреля пользователи сети посмеялись над котом, который прислонился к крышке ноутбука, перевернул его и упал. Вместе с ним под веселую музыку на пол полетел и лэптоп.

Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:55
OMG shock ne degen mysyq
 
 

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