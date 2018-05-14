«Самая вежливая кошка в мире» стала звездой соцсетей

Автомобилист из Великобритании Дэн Ричардсон (Dan Richardson) снял на камеру кошку, которая самостоятельно позвонила в дверь дома. Ролик опубликован на странице мужчины в Facebook.
26-летний Ричардсон рассказал изданию Liverpool Echo, что он настраивал GPS-навигатор, когда краем глаза заметил питомца: тот забрался на перила возле дома, встал на задние лапы и попытался оттянуть дверной молоток, чтобы сообщить хозяевам о своем визите.
«Я был озадачен. Это не то, что вы видите каждый день. Не думаю, что кто-то видел нечто подобное», — прокомментировал ситуацию ошеломленный водитель.
Опубликованная видеозапись мгновенно набрала вирусную популярность: за несколько дней ее посмотрели более 750 тысяч раз. Пользователи отметили, что от души посмеялись над увиденным, и прозвали кошку «самым вежливым питомцем». Ричардсон также добавил, что после публикации ролика к нему в друзья стали добавляться огромное количество незнакомцев.
В конце апреля пользователи сети посмеялись над котом, который прислонился к крышке ноутбука, перевернул его и упал. Вместе с ним под веселую музыку на пол полетел и лэптоп.
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