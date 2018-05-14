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Трамп перенес посольство в Израиле и объяснил свое решение

Просмотров:120 Опубликовано: Вчера, 22:01
Трамп перенес посольство в Израиле и объяснил свое решение
Фото © REUTERS
Президент США Дональд Трамп объявил об официальном открытии посольства в Иерусалиме. Вскоре около сотни арабов устроили акцию протеста недалеко от открывшегося посольства, которая переросла в потасовку с полицией, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы официально открываем посольство США в Иерусалиме. Израиль — суверенное государство и, как любое суверенное государство, имеет право определять свою столицу. Многие годы мы не признавали очевидного, реальности того, что столица Израиля — Иерусалим", - заявил Трамп на видеообращении к гостям церемонии.

Президент заверил в поддержке неизменности статус-кво святых мест Иерусалима, включая Храмовую гору, где на руинах древних иудейских храмов стоят мусульманские мечети и имеют право молиться только последователи ислама.

После слов Трампа министр финансов США Стив Мнучин снял голубую ткань с герба Соединенных Штатов на здании генконсульства и с вывески — теперь дипмиссия приобрела статус посольства.

"От имени 45-го президента США мы официально и впервые приветствуем вас в посольстве США здесь, в Иерусалиме", — заявила дочь президента Иванка Трамп.

Перенос посольства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, которая по григорианскому календарю выпадает на 14 мая. Пока этот жест будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании генконсульства и переездом туда посла с небольшой группой помощников.

Немногим позже издание сообщило, что около сотни арабов устроили недалеко от только что открывшегося посольства акцию протеста, которая переросла в потасовку с полицией. Информацию подтвердил представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.

Полицейские, по его словам, произвели несколько задержаний и полностью контролируют ситуацию.

"Это была локальная акция с участием 50, возможно, ста человек. Все под контролем", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в протесте принимают участие арабы.

По данным агентства REUTERS в акции протеста принял участие мэр Иерусалима.

Трамп перенес посольство в Израиле и объяснил свое решение


Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против девять, еще 35 воздержались.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:53
Yerúsálim qalasy Ízráıildiki yekeni anyq
 
 

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