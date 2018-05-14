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Жомарт Ертаев направил заявление об отказе от гражданства Казахстана

Просмотров:68 Опубликовано: Вчера, 23:31
Жомарт Ертаев направил заявление об отказе от гражданства Казахстана
Фото: today.kz
14 мая находящийся под домашним арестом в Москве Жомарт Ертаев направил заявление об отказе от гражданства Казахстана. Об этом корреспонденту Today.kz сообщил адвокат Ертаева, глава московской коллегии адвокатов "Лексум" Алексей Петров.

"Нами сегодня направлено заявление (Жомарта Ертаева - Прим. автора) об отказе от гражданства Казахстана", - сообщил Петров.

Алексей Петров также подтвердил подлинность заявления Жомарта Ертаева, распространяемого в Сети. Арестованный банкир изложил в нем свою позицию по уголовному делу, а также рассказал о причинах своего желания сменить гражданство.

Ертаев заявил, что "всегда поддерживал и поддерживает политику президентов Казахстана и России, направленную на создание общего экономического, культурного, правового и информационного пространства". По словам банкира, он всегда хотел быть активным участником интеграционного процесса, но политикой не занимался и не планирует этого делать.

"Находясь три года в Москве, я развиваю проект, который является важной частью интеграции: мы строим телекоммуникационную магистраль из Китая в Западную Европу, и первый этап этого масштабного проекта – это магистраль между Казахстаном и Россией. Я понимаю насколько данный проект важен для обоих государств, какие перспективы он даст нашей молодежи, передо мной встал достаточно серьезный вопрос. Мне пришлось принять решение о переезде в Россию для более эффективного управления интеграционными процессами. Поэтому три года назад я переехал в Россию и сразу же начал процедуры, связанные с законным пребыванием на территории Российской Федерации. Мною было подано заявление о получении временного вида на жительства, а затем в установленных законом сроках было подано прошение гражданства РФ. Также, соблюдая закон, мне пришлось принять решение о выходе из гражданства Республики Казахстан, в связи с тем, что двойное гражданство запрещено", - сделал заявление Жомарт Ертаев.
Он отрицает все обвинения, делая акцент на одном конкретном слове из пресс-релиза Министерства внутренних дел РК.

"Обращаю внимание журналистов и всех заинтересованных лиц, что в уголовных кодексах России и Казахстана нет такого преступления как "лоббизм". При этом я никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка, что легко можно проверить в открытых источниках. Соответственно, я никак не мог влиять на процедуры выдачи кредитов и я никогда не лоббировал чьи-либо интересы, попросту не имея такой возможности", - заявил Ертаев касательно инкриминируемого ему преступления.

Напомним, в МВД РК ранее сообщили, что Жомарт Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

"Он, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", - заявила казахстанская сторона.

"В СМИ появилась информация о том, что якобы я скрывался и давно находился в розыске в Казахстане и даже в международном розыске по линии Интерпола. Факты говорят об обратном. Правоохранительные органы Казахстана знали о моем местонахождении, более того, я неоднократно обращался в следственные органы с ходатайством о предоставлении мне информации по делу, однако ответов от них так и не получил", - заявил Ертаев.

Дело Жомарта Ертаева

Жомарта Ертаева, известного казахстанского банкира, задержали в Москве 8 мая. Как сообщили в МВД Казахстана, задержание состоялось по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК. Позднее стало известно, что Ертаев просил российское гражданство. Сейчас он находится под домашним арестом.
Источник: today.kz
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