Вирус воровал данные банковских карт через Chrome и Firefox

Вирус под названием Vega Stealer, угрожающий пользователям браузеров Google Chrome и Firefox, обнаружили специалисты компании Proofpoint. Результаты исследования они опубликовали на своем сайте.
При помощи нового вируса хакеры крадут данные учетных записей, а также платежную информацию: сохраненные банковские карты, профили в соцсетях и файлы cookie, которые хранятся в браузерах.
Исследователи установили, что вирус активно использовали для заражения устройств представителей бизнеса: маркетинга, рекламы, связей с общественностью, розничной торговли и производства.
Хакеры используют стандартную фишинговую кампанию для распространения программы. Они отправляют электронные письма с темами "Требуется разработчик в интернет-магазин", "Возврат товара", "Нашей фирме нужен интернет-магазин с нуля", а также присылают персонализированные сообщения отдельным представителям бизнеса. В письмах содержится вложение под названием brief.doc, в котором вредоносные макросы загружают Vega Stealer.
Специалисты предполагают, что Vega Stealer может превратиться в общую угрозу и распространиться среди обычных пользователей.
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