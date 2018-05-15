Впервые с 2014 года стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов

Впервые с ноября 2014 года нефть марки Brent торгуется свыше 78 долларов за баррель.



По данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличилась на 1,59% – до 78,37 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на топливо марки WTI выросло до 71,07 доллара за баррель.



Мировые цены на нефть выросли на вышедшем прогнозе ОПЕК о росте спроса, сообщает RT. Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,02 млн баррелей в сутки – до 1,65 млн баррелей в сутки. Отмечается, что в 2018 году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,84 млн баррелей в сутки.



Ранее аналитики Bank of America сделали прогноз, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов за баррель. Такой сценарий возможен, если ситуация в Иране и Венесуэле приведёт к изменению поставок на глобальном рынке.



По данным Нацбанка, золотовалютные резервы Казахстана увеличились на фоне роста цен на нефть.