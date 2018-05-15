В России арестована доля "дочки" азербайджанского банка с инвестициями ЕНПФ

Арбитражный суд Москвы в первой инстанции постановил наложить арест в пользу Сбербанка России на имущество Международного банка Азербайджана (МБА) на сумму не более 21,3 миллиона долларов по кредитному договору от 2016 года, сообщает портал Банки.ру.



Как следует из определения суда, пишет портал, арест наложен на долю в 41,6 процента в уставном капитале банка "МБА-Москва". Рыночная стоимость доли уставного капитала оценивается в 1,3 миллиарда рублей.



Издание сообщает, что банк "МБА-Москва" был учрежден в январе 2002 года Международным банком Азербайджана, подконтрольным правительству республики, для развития торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, обслуживания проживающих в России выходцев из республики, представления интересов материнского банка в РФ.



"В 2008-2009 годах Международный банк Азербайджана начал испытывать трудности, спровоцированные ростом доли проблемных кредитов на балансе. Регулярные операции по докапитализации банка, проводимые правительством Азербайджана, и увеличение доли государства в капитале кредитной организации до 90 процентов не смогли кардинально изменить ситуацию", - пишет портал.



По данным издания, во втором квартале 2017 года было объявлено о планах обменять внешние обязательства азербайджанского МБА на сумму 3,3 миллиарда долларов, включая еврооблигации, межбанковские кредиты и торговое финансирование, на долгосрочные суверенные еврооблигации Азербайджана с дисконтом. Между тем банк "МБА-Москва" утверждал, что реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана не повлияет на деятельность дочернего банка.



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2018 года банк "МБА-Москва" находится на 171-м месте по активам (согласно отчетности РСБУ).



Между тем исполнить решение суда может быть затруднительно или даже невозможно. По материалам дела, в мае 2017 года Насиминский районный суд Баку Азербайджанской Республики в порядке особого производства, не предполагающего разрешение спора о праве, удовлетворил заявление МБА о начале процедуры добровольной реструктуризации обязательств. Позже, в июле того же года, Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка по заявлению МБА признал решение Насиминского районного суда и установил мораторий в отношении активов кредитной организации, находящихся на территории США, а также судебный запрет на возбуждение или приведение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.



"Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО "Сбербанк" лишен возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США, - говорится в текущем определении Арбитражного суда Москвы. - Кроме того, 14 марта 2018 года на общем собрании акционеров МБА принято решение о ликвидации ООО "Банк "МБА-Москва" на территории Российской Федерации, что подтверждается информацией, размещенной в открытом доступе на сайте ОАО "Международный Банк Азербайджана. Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда в случае удовлетворения исковых требований ПАО "Сбербанк" к ОАО "Международный Банк Азербайджана" и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения".



ЕНПФ инвестировал в Международный банк Азербайджана 250 миллионов долларов. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу, после чего провело переговоры с кредиторами о реструктуризации. Позже в Нацбанке РК рассказали о выбранной опции реструктуризации долга азербайджанского банка. Это обмен 250 миллионов долларов текущих обязательств МБА на 250 миллионов долларов долга в виде государственных ценных бумаг Республики Азербайджан со сроком погашения 15 лет (до 2032 года), ставкой вознаграждения 3,5 процента.