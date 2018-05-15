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Бозумбаев: Дефицита ГСМ нет

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Бозумбаев: Дефицита ГСМ нет
Фото: Atameken Business
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о ситуации на отечественном рынке нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Объем добычи нефти и конденсата с начала года составил 29 млн 900 тысяч тонн, что показывает рост на 6% к аналогичному периоду 2017 года. Добыча нефти по трем крупным проектам составила 17,9 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыча составила 3,8 млн тонн, на Тенгизе - 9,9 млн тонн, на Карачаганаке 4,2 млн тонн», - сказал он на заседании правительства РК.

По его словам, объем экспорта нефти составил 24,1 млн тонн нефти, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше 4,3%.

«Объем переработки нефти составил 5,1 млн тонн, рост к аналогичному периоду прошлого года на 12%, объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ составил 3,6 млн тонн, что составил рост на 7% к аналогичному периоду прошлого года», - проинформировал глава ведомства.

В то же время К. Бозумбаев отметил, что в целом «с начала года до сегодняшнего дня ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная и дефицита на ГСМ не наблюдается».

«Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка в месячном объеме, по бензину - 338 тысяч тонн и 280 тысяч тонн дизтоплива», - сообщил глава МЭ РК.
Источник: zakon.kz
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