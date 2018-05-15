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Стоимость регистрации жилья и земли снизят в Казахстане

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 11:35
Стоимость регистрации жилья и земли снизят в Казахстане
Фото из открытых источников
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов назвал три основные причины, из-за которых в Казахстане остаются незарегистрированными объекты недвижимости, передает корреспондент NUR.KZ.

«Основные причины наличия незарегистрированных объектов недвижимости связаны с наличием неоформленных объектов недвижимости, выездом собственника за пределы РК, отсутствия правоустанавливающих документов и денежных средств у физических лиц на оформление документов», - сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что по законодательству, «в функции органов юстиции входит только регистрация».

«Органы юстиции не вправе обязывать лицо обратиться за регистрацией. Соответственно, необходимо личное присутствие владельца или доверенного лица при оформлении прав собственности», - добавил Сулейменов.

Министр отметил, что наличие незарегистрированных объектов недвижимости «может привести к недопоступлению налогов в бюджеты сельских округов».

Для решения проблемы акимам совместно с органами юстиции поручено «усилить работу по разъяснению требований законодательства среди населения о необходимости подачи документов на государственную регистрацию прав». Будет скорректирована стоимость услуг за оформление правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.

В Миннацэкономики подсчитали, что расходы на оформление и госрегистрацию прав на земельный участок в среднем составляют 26,5 тысяч тенге, включая разработку землеустроительного проекта и установку границ, которые находятся в конкурентной среде.

«В свою очередь, расходы заявителя на оформление правоустанавливающих документов на жилой дом, не введенный в установленном порядке в эксплуатацию, в среднем составляют 31 тыс. тенге. Сумма включает и изготовление эскизного проекта, которое находится в конкурентной среде. А в сейсмических регионах расходы могут составлять от 50 тысяч тенге», - добавил министр.

Поэтому в МНЭ предложили министерствам и акиматам предоставить льготы сельскому населению «на переходный период (1-2 года)».
Источник: nur.kz
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