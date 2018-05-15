Костанаец зарезал свою дочь в целях воспитания

Пьяный житель Костаная убил свою дочь ножом за то, что она его не слушалась. Об этом сообщили в пресс-службе суда региона, передает Tengrinews.kz.
Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области по части 2 пункта 14 статьи 99 "Убийство" УК РК.
Как сообщили в суде, в 2016 году мужчина вернулся из тюрьмы. Он поселился у родной сестры вместе со своей несовершеннолетней дочерью К. 2002 года рождения, при этом пытался поддерживать с последней близкие родственные отношения и воспитывать ее.
"В марте 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, вызванной тем, что дочь не слушалась его как отца, вооружившись ножом, нанес множество ударов в область жизненно важных органов своей дочери, вследствие чего девочка скончалась на месте преступления в короткий промежуток времени", - сообщили в суде.
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