Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны

В кулуарах правительства РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал споры в социальных сетях насчет выделенных средств на празднование 20-летия Астаны и подарков регионов, передает корреспондент Zakon.kz.



«Я хотел бы акцентировать внимание на некоторых вещах: 20 лет Астаны - это визитная карточка нашей страны. Именно со столицей у нас ассоциируется независимость нашей страны. 20 лет - это, в первую очередь, празднование не для чиновников, а для жителей и гостей столицы. Это самое главное (…). В целом это сумма - 19 млрд тенге», - сказал он.



Как отметил глава ведомства, деньги выделены разным госорганам на проведение более 80 мероприятий.



«Другой момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что этот бюджет состоит из нескольких госорганов. Это никакие не кредитные деньги, о которых многие сейчас говорят. Это деньги были уже заложены. Я думаю, что это абсолютная на сегодня цена. Никаких проблем, думаю, не должно быть. Проверяющие органы в любой момент могут проверить целесообразность расходования этих средств», - считает министр.



Д. Абаев поделился мнением по поводу подарков регионов для Астаны.



«Еще один момент, не менее важный, вот то, что говорят о подарках, которые делают регионы. Давайте поставим вопрос по-другому. Велопешеходный мост, который строится между микрорайоном Самал и парком, это не для акима Астаны он строится, это для жителей города строится, для гостей, для детей в первую очередь, для вас всех», - подчеркнул он.



Глава МИК РК заверил, что сразу после празднования Дня столицы все забудут о стоимости, а десятки лет будут пользоваться этим мостом.



«Так что давайте акценты правильно поставим. Также меня смущает один простой факт: вы все время акцентируете внимание на деньгах, но никогда не акцентируете внимание на том мультипликативном эффекте, который приносит любое подобное мероприятие. Это то, что остается инфраструктура, то, что город развивается, это все для жителей города, для гостей этого города. Эти деньги в той или иной степени все в виде налогов или различных мероприятий вернутся в казну страны», - пояснил Д. Абаев.



Кроме того, министр призвал граждан правильно расставлять приоритеты.



«И напоследок. Уважаемые коллеги, давайте поставим правильные акценты, к примеру, на пять социнициатив Главы государства для населения всей страны тратится 2,5 трлн тенге. В каком государстве строятся общежития для студентов, вы можете мне назвать сейчас навскидку? Где, в каких странах мира принята такая масштабная программа, чтобы население получило жилье? И так далее. Об этом вы же не говорите? Вы поддерживаете, но не акцентируете, надо акцентировать», - полагает глава ведомства.



В заключение на вопрос журналистов, что некоторые считают затраты и подарки на празднование столицы «пиром во время чумы», глава МИК РК отверг такие суждения.



«Абсолютно нет. В целом не очень правильно звучит - подарки от регионов. Это вклад регионов в развитие всей страны. Если кто-то из регионов возмущается, вы задайте вопрос тому региону, который возмущается этому. Пусть они прокомментируют нежелание их, к примеру, внести вклад», - резюмировал Д. Абаев.