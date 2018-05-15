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Ситуацию с пациентами из Актобе взяли на контроль в Минздраве

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Ситуацию с пациентами из Актобе взяли на контроль в Минздраве
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АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало информацию о случаях с шестимесячным ребенком и пациенткой, которая впала в кому после родов в Актобе, сообщила пресс-служба ведомства.

Ситуация с этими пациентами взята на контроль комитетом охраны общественного здоровья Минздрава.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства по этим двум случаям: шестимесячный ребенок, которому сделали пункцию без согласия родителей, и пациентка, которая находится в коме после родов", — говорится в сообщении.

Департамент комитета по Актюбинской области формирует комиссию с привлечением профильных независимых экспертов для проведения проверок. Состояние здоровья пациентов будет находиться на постоянном контроле, заверили в ведомстве.

Ранее в казахстанских СМИ появилась информация о шестимесячном ребенке, которому врачи сделали пункцию без письменного согласия родителей. По словам матери ребенка, сейчас ребенку исполнилось 11 месяцев и после процедуры он не может сидеть и стоять на ногах. В самой больнице заявили, что осложнения могли возникнуть не из-за пункции, а из-за инфекции. По словам медиков, ситуация была экстренной, нужно было срочно сделать пункцию, и мама ребенка дала свое устное согласие.

Также СМИ сообщали о другом случае — молодой женщине, которая впала в кому в июне 2017 года в Актобе после рождения ребенка. Девушка родила ребенка, у нее началось кровотечение, и она впала в кому, из которой не вышла по сей день. В данное время пациентка находится в реабилитационном центре в Астане.
Источник: sputniknews.kz
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