Самым чистым городом Казахстана Президент назвал Уральск

Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочей поездкой в Западно-Казахстанской области, осмотрел новую городскую площадь в Уральске, ознакомился с ходом реализации государственных жилищных программ и планами дальнейшего развития областного центра, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.



Президенту Казахстана была представлена информация о ходе сноса ветхого и строительстве нового жилья, а также привлечении инвестиций в строительство объектов социальной сферы.

Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о реализации проектов в рамках концепции "Умный город".



"Глава государства провел встречу с общественностью региона, в ходе которой жители выразили благодарность руководству страны за принятые "Пять социальных инициатив", - говорится в сообщении.



Президент Казахстана подчеркнул, что осуществляемые в стране социальные программы направлены на решение наиболее актуальных проблем общества, в частности, поддержки молодежи.



"Сегодня я посмотрел прекрасную площадь, думаю, тут гуляют люди. Нужно, чтобы больше сажали деревьев, украшали все и озеленяли. Самый чистый город по экологии у вас в Казахстане. Один из принципов долгожительства - жить там, где чистая экология. 90 процентов процентов здоровья зависит от вас и 10 процентов только от врачей, но лучше туда не попадать. Нужно вести здоровый образ жизни, чтобы молодежь занималась спортом", - передает слова Нурсултана Назарбаева издание "Мой город".



Нурсултан Назарбаев отметил важность сохранения мира и согласия в казахстанском обществе, а также укрепления регионального и международного сотрудничества на благо поступательного экономического развития страны.



В завершение беседы Глава государства пожелал успехов и благополучия гражданам области и призвал к активному участию в деле обеспечения процветания Казахстана.