Самым чистым городом Казахстана Президент назвал Уральск

Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочей поездкой в Западно-Казахстанской области, осмотрел новую городскую площадь в Уральске, ознакомился с ходом реализации государственных жилищных программ и планами дальнейшего развития областного центра, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту Казахстана была представлена информация о ходе сноса ветхого и строительстве нового жилья, а также привлечении инвестиций в строительство объектов социальной сферы. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о реализации проектов в рамках концепции "Умный город".
"Глава государства провел встречу с общественностью региона, в ходе которой жители выразили благодарность руководству страны за принятые "Пять социальных инициатив", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана подчеркнул, что осуществляемые в стране социальные программы направлены на решение наиболее актуальных проблем общества, в частности, поддержки молодежи.
"Сегодня я посмотрел прекрасную площадь, думаю, тут гуляют люди. Нужно, чтобы больше сажали деревьев, украшали все и озеленяли. Самый чистый город по экологии у вас в Казахстане. Один из принципов долгожительства - жить там, где чистая экология. 90 процентов процентов здоровья зависит от вас и 10 процентов только от врачей, но лучше туда не попадать. Нужно вести здоровый образ жизни, чтобы молодежь занималась спортом", - передает слова Нурсултана Назарбаева издание "Мой город".
Нурсултан Назарбаев отметил важность сохранения мира и согласия в казахстанском обществе, а также укрепления регионального и международного сотрудничества на благо поступательного экономического развития страны.
В завершение беседы Глава государства пожелал успехов и благополучия гражданам области и призвал к активному участию в деле обеспечения процветания Казахстана.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.