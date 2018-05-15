Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В соответствии с запросом Антикоррупционной службы, Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана в адрес немецких коллег направлено розыскное задание, на основании которого 23 апреля Ибрагим Бахыт Жасузакулы был задержан на территории Германии", - сообщается в ответе МВД РК на официальный запрос Tengrinews.kz.



Согласно информации KASE, по состоянию на 1 апреля 2018 года Ибрагим Бахыт владеет 10,71 процента акций Qazaq Banki. Он возглавлял совет директоров этого финансового института до 12 июня 2017 года.



Напомним, что ранее казахстанский банкир и предприниматель Жомарт Ертаев был задержан в центре Москвы, у бизнес-центра "Москва-Сити". Как прокомментировали задержание Жомарта Ертаева в МВД РК, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", он пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.