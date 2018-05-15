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Путин сказал «поехали» и поехал на «КамАЗе» по Крымскому мосту

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Путин сказал «поехали» и поехал на «КамАЗе» по Крымскому мосту
РИА Новости
Президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков, передает РИА Новости.

«Поехали!» — сказал российский лидер перед тем, как сесть в кабину.

Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автолюбителей откроется 16 мая.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

Ранее Минтранс провел голосование за лучшее название для моста. Пользователям предлагалось выбрать из пяти вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 19:05
У меня знакомые уехали вчера в Крым на машине, видно уже по новому мосту проедут)))
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 18:33
Цитата: Кинст
В добрый путь! Что ни говорите, а ВВП молодец )

 России завидовать надо,прёт вперёд как локомотив не обращая внимания на шавок тявкающих на неё. Мост шикарный и построен быстро,а ведь его хотел построить царь Николай в 1910 году,а построил и привязал Крым к Кавказу "царь" Владимир на то он и государь респект ему!!!!!!!!!!!!!!!!!! tost
 
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  • Satuk
  • Erlan84
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:08
В добрый путь! Что ни говорите, а ВВП молодец )
 
 

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