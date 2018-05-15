"Неприятно получать удары". Данияр Елеусинов рассказал об опасности в профи-боксе

Казахстанский олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (1-0, 1 КО), стартовавший с досрочной победы среди профессионалов, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему снова хочет выйти на ринг и чего нужно опасаться в профи-боях.



27-летний Елеусинов дебютировал в шестираундовом поединке в Нью-Йорке: в конце третьего соревновательного отрезка боя казахстанец отправил американца Ноа Кидда (3-1-1, 2 КО) на настил ринга и отпраздновал победу техническим нокаутом.



- Данияр, с победой! Бой показался довольно простым для вас. Не было, возможно, ощущения, что американец может нанести урон. С какой мыслью выходили на ринг? Были ли уверены в победе?



- Спасибо большое. Первый таким и должен быть по-моему мнению. Это дебют. А он должен был быть простым. Но он не проходил на простой арене или в простом месте. Я выходил на бой в большой вечер, в большом шоу, в хорошем карде - во время моего боя собралось уже много народу, болельщики из Казахстана и местные болельщики. Довольно много людей было.



Американец меня пару раз достал, были такие моменты во втором раунде. Это все-таки бокс, и тут никто не выходит тебя погладить по голове. Тут бьют. И нанести урон спортсмен или человек, который надел перчатки, всегда может. Но мой соперник не был особо обучен технически, но у него были желание и амбиции. Он шел без поражений и был уверен в себе, раз принял этот бой. Кто бы подписал контракт на поражение? Он ведь тоже раньше не выступал в таких больших шоу и захотел воспользоваться своим шансом. Тоже хотел показать себя.



- Говорят, что боксер чувствует страх соперника по глазам. Было ли такое ощущение в бою с американцем? Он ведь позволял делать практически все.



- Страх есть у всех. И это не страх, это волнение перед боем. Волнение перед поражением. Конечно, я такое видел и замечал. Это нормальное явление. Просто кто-то умеет это скрывать, а кто-то показывает все на своем лице.



Я старался в этом бою, а мой соперник заметно волновался. Опыта у него не хватило. Хотя у него и были четыре боя за плечами, но он не такой опытный боец. Амбициозный и молодой, это да. Для первого поединка это самый правильный и подходящий соперник. Лучше и быть не могло.



- Данияр, а уже поняли, что такое профессиональный бокс? Одним предложением.



- В первую очередь, это жесткие перчатки и удары. В последнее время мы тоже боксировали в таких условиях - три раунда и без шлема. Мой дебют продлился практически те же три раунда.



Разница (с любительским боксом - прим. Vesti.kz) для меня была в перчатках. Они тут очень жесткие. В тейпах. Неприятно получать удары. И опасно.



- За полтора года по боям в ринге не скучали?



- Конечно, соскучился. И горю желанием еще раз выйти на ринг. В этом году я провел еще два любительских боя. У нас были матчевые встречи с командами Узбекистана и России. После этого я перешел в профессионалы. Сейчас я нахожусь в ожидании следующего выхода на ринг.



- Данияр, вас называют технарем, но не нокаутером. Было желание уронить соперника? Попробовать мощь удара, оценить, прочувствовать.



- Как сказать? И среди нокаутеров есть технари. И среди технарей есть нокаутеры. Можно быть и технарем, и нокаутером. Все зависит от момента, когда он придет. Я думаю, что у меня есть очень хлесткий и ощутимый удар, который может отправить соперника в нокаут. Или нокдаун. Я могу уронить соперника.



Добавим, что Данияр Елеусинов со своей командой готовится ко второму профессиональному бою, который состоится 6 июня в Великобритании. В Лондоне казахстанец проведет шестираундовый поединок, а одним из его тренеров будет американец Джон Дэвид Джексон, известный по работе с Сергеем Ковалевым.