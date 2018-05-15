Чем опасны для населения «липовые» медицинские справки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Агентства по делам государственной службы и борьбе с коррупцией РК разоблачена группа лиц, занимающихся поддельными справками, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщается в распространенной среди СМИ информации, сотрудниками агентства были изъяты более 200 медицинских справок формы 086, 190 санитарных книжек, более 80 штук печатей медицинских учреждений, а также результаты медицинских анализов, флюорографических снимков, ежедневников с записями медицинских диагнозов.



«Ежедневно распространяется среди населения около 10 медицинских справок. Простые математические подсчеты помогут понять, что столичные поликлиники недополучают более 25 млн тенге в год, - сказала руководитель департамента агентства по делам госслужбы, руководитель проекта «Астана - адалдық алаңы» Жазира Жылкышиева на пресс-конференции, продемонстрировав видеоролик, на котором один из мошенников рассказывает о механизме создания таких справок.



«Все делается в домашних условиях. А теперь, представьте, сколько мигрантов получают такие «справки». Официант, который подносит вам еду, парикмахер, который стрижет вас - все эти люди, возможно, сами не подозревают о своих болезнях. Пространства для фантазии здесь много, можно только представлять, сколько сегодня потенциально опасных для здоровья ходит вокруг нас, так как зафиксировать это невозможно», - добавила она, подчеркнув, что эти подсчеты касаются только одного вида справок - формы 086, требуемого при приеме на работу.



Сотрудники АДГСПК призвали всех сообщать о самостоятельно выявленных фактах сбыта либо получения таких медицинских документов, напомнив, что от этого зависит здоровье каждого из нас.