Названа неожиданная версия исчезновения малайзийского Boeing

Авиационные эксперты считают, что командир малайзийского Boeing 777, который бесследно исчез в марте 2014 года, намеренно угнал пассажирский самолет, а затем уничтожил.
Такой вывод эксперты сделали, проанализировав маршрут лайнера. Об этом сообщают "Взгляд" и Вести.Ru со ссылкой на британские СМИ. "Это было запланировано и сделано специально, через выверенный промежуток времени", - цитирует The Independent эксперта Мартина Долана. По его словам, если бы к исчезновению лайнера имели отношение террористы, они бы давно взяли на себя ответственность за теракт. Британский пилот и авиаконструктор Саймон Харди, летавший на Boeing 777 в Азии, говорит, что ситуацию "тщательно спланировали, чтобы заставить самолет исчезнуть". Он обратил внимание на то, что самолет пролетел по слепой зоне - тайско-малайзийской границе, чтобы остаться незамеченным и запутать диспетчеров. "Если бы мне поручили сделать самолет "исчезнувшим", я бы сделал то же самое", - отметил он.
Командир малайзийского Boeing 777 Захари Ахмад Шах
Эксперт также отметил, что первый пилот сделал незапланированный крюк вокруг малайзийского штата Пинанг. Позднее выяснилось, что Шах родился в этом регионе. "Он как бы прощался с домом", - заявил Харди. Пилот уверен, что командир Boeing планировал уйти из жизни. Помимо себя, Шах убил 227 пассажиров и 12 членов экипажа, находившихся на борту. Жертвами трагедии стали граждане Китая, Тайваня, Малайзии, США, Новой Зеландии, России, Украины, Италии, Нидерландов и Австрии.
Маршрут рейса MH370 до исчезновения с радаров
Канадский следователь Ларри Вэнс заявил, что капитан судна Захари Ахмад Шах, скорее всего, надел на себя кислородную маску до того, как разгерметизировать кабину самолета для того, чтобы второй пилот и пассажиры потеряли сознание. Этим можно объяснить то, что несмотря на резкое изменение курса, никто из находившихся на борту не предпринял попыток связаться с диспетчерами по линии экстренной связи или просто написать прощальные сообщения со своих телефонов. Версию о том, что пилот решил совершить самоубийство и намеренно направил самолет в океан специалисты подробно разобрали в передаче "60 минут" в эфире австралийского телеканала 9 Now, пишет Meduza.
Еще в 2016 году стало известно, что эксперты ФБР, изучившие жесткие диски компьютера командира MH370, обнаружили, что за несколько недель до своего последнего рейса Захари Ахмад Шах отрабатывал похожий полет на симуляторе: вылетел из Куала-Лумпура, а затем резко развернулся вглубь Индийского океана. При этом эксперты не смогли найти каких-то других фактов, указывающих на намерение Шаха совершить самоубийство. Комментируя телепередачу, некоторые родственники погибших отметили, что в выводах экспертов нет ничего нового, и что в любом случае они основаны только на предположениях, а не на фактах; так же высказались и члены семьи самого Шаха. Чтобы строго установить, что в действительности произошло, необходимо найти сам лайнер и бортовые самописцы. Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.
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