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Названа неожиданная версия исчезновения малайзийского Boeing

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 20:55
Названа неожиданная версия исчезновения малайзийского Boeing
©Bloomberg
Авиационные эксперты считают, что командир малайзийского Boeing 777, который бесследно исчез в марте 2014 года, намеренно угнал пассажирский самолет, а затем уничтожил.

Такой вывод эксперты сделали, проанализировав маршрут лайнера. Об этом сообщают "Взгляд" и Вести.Ru со ссылкой на британские СМИ. "Это было запланировано и сделано специально, через выверенный промежуток времени", - цитирует The Independent эксперта Мартина Долана. По его словам, если бы к исчезновению лайнера имели отношение террористы, они бы давно взяли на себя ответственность за теракт. Британский пилот и авиаконструктор Саймон Харди, летавший на Boeing 777 в Азии, говорит, что ситуацию "тщательно спланировали, чтобы заставить самолет исчезнуть". Он обратил внимание на то, что самолет пролетел по слепой зоне - тайско-малайзийской границе, чтобы остаться незамеченным и запутать диспетчеров. "Если бы мне поручили сделать самолет "исчезнувшим", я бы сделал то же самое", - отметил он.

Названа неожиданная версия исчезновения малайзийского Boeing

Командир малайзийского Boeing 777 Захари Ахмад Шах


Эксперт также отметил, что первый пилот сделал незапланированный крюк вокруг малайзийского штата Пинанг. Позднее выяснилось, что Шах родился в этом регионе. "Он как бы прощался с домом", - заявил Харди. Пилот уверен, что командир Boeing планировал уйти из жизни. Помимо себя, Шах убил 227 пассажиров и 12 членов экипажа, находившихся на борту. Жертвами трагедии стали граждане Китая, Тайваня, Малайзии, США, Новой Зеландии, России, Украины, Италии, Нидерландов и Австрии.

Названа неожиданная версия исчезновения малайзийского Boeing

Маршрут рейса MH370 до исчезновения с радаров


Канадский следователь Ларри Вэнс заявил, что капитан судна Захари Ахмад Шах, скорее всего, надел на себя кислородную маску до того, как разгерметизировать кабину самолета для того, чтобы второй пилот и пассажиры потеряли сознание. Этим можно объяснить то, что несмотря на резкое изменение курса, никто из находившихся на борту не предпринял попыток связаться с диспетчерами по линии экстренной связи или просто написать прощальные сообщения со своих телефонов. Версию о том, что пилот решил совершить самоубийство и намеренно направил самолет в океан специалисты подробно разобрали в передаче "60 минут" в эфире австралийского телеканала 9 Now, пишет Meduza.



Еще в 2016 году стало известно, что эксперты ФБР, изучившие жесткие диски компьютера командира MH370, обнаружили, что за несколько недель до своего последнего рейса Захари Ахмад Шах отрабатывал похожий полет на симуляторе: вылетел из Куала-Лумпура, а затем резко развернулся вглубь Индийского океана. При этом эксперты не смогли найти каких-то других фактов, указывающих на намерение Шаха совершить самоубийство. Комментируя телепередачу, некоторые родственники погибших отметили, что в выводах экспертов нет ничего нового, и что в любом случае они основаны только на предположениях, а не на фактах; так же высказались и члены семьи самого Шаха. Чтобы строго установить, что в действительности произошло, необходимо найти сам лайнер и бортовые самописцы. Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.
Источник: Tengrinews.kz
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