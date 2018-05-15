Американский ниндзя проник в женский туалет

В американском городе Форест-Гров, штат Орегон, в женский туалет забрался любитель восточных единоборств с маской на лице. Об этом сообщает издание The Oregonian.



Мужчина явился в местный спортзал, натянул на голову маску, скрывающую лицо, и продемонстрировал несколько приемов восточных единоборств. Затем он направился в женский туалет.



Чтобы остановить его, понадобилось вмешательство сотрудников полиции. Они помогли вывести человека в маске из спортзала и запретили туда возвращаться. «Ниндзя» не угомонился и вскоре устроил сцену в магазине неподалеку. После этого его арестовали.



В апреле сообщалось, что в американском городе Альфаретта, штат Джорджия, посетительница кафе Starbucks обнаружила в туалете скрытую камеру. Устройство оказалось примотано изолентой под пеленальным столиком.