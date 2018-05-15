«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.77 KZT
  • €1 = 390.87 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Американский ниндзя проник в женский туалет

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 21:52
Американский ниндзя проник в женский туалет
oregonlive.com
В американском городе Форест-Гров, штат Орегон, в женский туалет забрался любитель восточных единоборств с маской на лице. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Мужчина явился в местный спортзал, натянул на голову маску, скрывающую лицо, и продемонстрировал несколько приемов восточных единоборств. Затем он направился в женский туалет.

Чтобы остановить его, понадобилось вмешательство сотрудников полиции. Они помогли вывести человека в маске из спортзала и запретили туда возвращаться. «Ниндзя» не угомонился и вскоре устроил сцену в магазине неподалеку. После этого его арестовали.

В апреле сообщалось, что в американском городе Альфаретта, штат Джорджия, посетительница кафе Starbucks обнаружила в туалете скрытую камеру. Устройство оказалось примотано изолентой под пеленальным столиком.
Источник: Lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика