Хоккеист из Астаны будет играть в юниорской лиге США

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Воспитанник столичной хоккейной школы №10 Владислав Сайко задрафтован в самую сильную юниорскую хоккейную лигу США – USHL.
Спортсмен из Астаны будет играть в команде Des Moines Buccaneers, сообщает управление культуры и спорта.
Семнадцатилетний игрок – первый казахстанский хоккеист, получивший приглашение выступать в главной американской лиге, которая готовит игроков для НХЛ.
Экс-капитан команды "Астана-2001" Владислав Сайко родился в городе Сатпаев. В младшем возрасте мальчика заметил тренер Роберт Мазинш. С разрешения родителей перспективный юный спортсмен перевелся в столицу и продолжил тренировки в хоккейной школе №10 "Астана". В составе детско-юношеской команды, в которой он отыграл три сезона, форвард завоевал одну золотую и две серебряные медали чемпионата Казахстана.
Сезон 2016 года Сайко провел в системе финского клуба "Эссят", где играл в командах трех возрастных категорий – до 16, 17 и 18 лет. В 34 проведенных матчах набрал 45 очков (22+23).
В сезоне 2017/2018 Владислав Сайко выступал за профессиональную команду "Астана" в чемпионате Казахстана и набрал 36 очков (20+16), а также за команду "Кулагер" (Петропавловск).
На чемпионате мира среди юниоров в составе сборной Казахстана форвард оформил дубль в матче против сборной Словении. На чемпионате он набрал три очка (2+1).
USHL – основная юниорская хоккейная лига в Америке, она состоит из 16-ти хоккейных клубов. В состав USHL входят игроки 16-20 лет. Эта лига была стартом для многих известных в НХЛ и КХЛ игроков.
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