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Удивительную 2000-летнюю находку сделали под руинами Помпеев

Просмотров:66 Опубликовано: Вчера, 23:47
Удивительную 2000-летнюю находку сделали под руинами Помпеев
Руины древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры. © Wikimedia Commons
Археологи впервые за все время раскопок обнаружили в Помпеях останки лошади, погибшей в результате извержения вулкана Везувий 2000 лет назад. Об этом сообщает интернет-издание N+1.

По всей видимости, животное вырастили для участия в скачках, а не для работы на ферме. Сделать уникальную находку, сами того не желая, помогли черные археологи.

Полностью сохранившиеся останки лошади были найдены за пределами города, в руинах виллы, которая находилась меньше чем в километре к северо-западу от городских стен. Раскопки уже проводились здесь в начале прошлого века и тогда ученые обнаружили несколько жилых помещений и сельскохозяйственных построек. Вероятно, на территории виллы делали или хранили вино и оливковое масло.

Удивительную 2000-летнюю находку сделали под руинами Помпеев


В прошлом году полиция обнаружила на вилле следы деятельности черных археологов. Они прокопали под стенами, окружающими территорию виллы, и до руин виллы туннель длиной около 60 метров, попутно разрушив сами стены и повредив штукатурку и фрески в постройках. С августа прошлого года археологи совместно с полицейскими провели лазерное сканирование туннеля и раскопки тех мест, где побывали преступники, чтобы попытаться сохранить разрушенные или испорченные артефакты.

Удивительную 2000-летнюю находку сделали под руинами Помпеев


Там, где на вилле были хозяйственные постройки, ученые нашли хорошо сохранившиеся останки лошади рядом с остатками яслей. Видовую принадлежность животного определили по его размерам (150 сантиметров высотой), пропорциям и отпечатку левого уха. Судя по сохранившимся остаткам бронзовой сбруи, это был дорогой конь, который по-видимому, участвовал в скачках и принадлежал представителю местной элиты. Кроме останков лошади, при раскопках обнаружили амфоры, кухонную утварь и фрагменты деревянной кровати, которые делали на севере полуострова.

Удивительную 2000-летнюю находку сделали под руинами Помпеев

Удивительную 2000-летнюю находку сделали под руинами Помпеев

Удивительную 2000-летнюю находку сделали под руинами Помпеев


© ansa.it/Parco Archeologico di Pompei


Активные раскопки в Помпеях ведутся больше 200 лет. За это время археологи обнаружили здесь около 1150 человеческих останков, но очень мало останков животных. В последние годы новости об удивительных находках в мертвом городе поступают с завидной регулярностью: современные технологии позволяют делать неожиданные открытия даже в давно изученных местах.
Источник: Tengrinews.kz
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