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"Никакого блата". Студентка из Казахстана запросто пообщалась с Ангелой Меркель

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 07:10
"Никакого блата". Студентка из Казахстана запросто пообщалась с Ангелой Меркель
© yk-news.kz
24-летняя студентка из Усть-Каменогорска Анна Архипова учится в Германии. Недавно девушка поразила своих знакомых, опубликовав в соцсетях фотографии, на которых она непринужденно общается с немецким канцлером Ангелой Меркель, сообщает YK-news.kz.

Анна на отлично окончила городскую гимназию № 10, бакалавриат Казахстанско-Немецкого университета в Алматы, а затем выбрала магистратуру в ФРГ. Попасть туда ей позволил высокий уровень владения немецким и английским языками.

"Своим успехом она обязана исключительно собственному таланту и усердию, а также, как подчеркивает девушка, добросовестной работе своих преподавателей. Никакого блата или особых условий для получения образования у студентки не было", - пишет издание.

В бундестаге девушка оказалась в рамках международной программы, в которой участвует молодежь из 40 стран мира.

"Условий участия всего три: кандидат должен быть моложе 30 лет, уметь разговаривать по-немецки и пройти отбор. На первом этапе требовалось заполнить анкету, написать на немецком языке мотивационное письмо (объяснить, почему ты хочешь попасть в программу), предоставить две рекомендации и транскрипт диплома бакалавра. А во втором туре участники, отобранные заочно, то есть по документам, проходят собеседование. Мне задавали вопросы о политической системе в Казахстане и Германии, просили сравнить их, высказать свои соображения", - рассказала Анна.

"Нас здесь четверо земляков. Трое моих коллег из Казахстанско-Немецкого университета и один молодой человек из Караганды, который в Германии пишет докторскую диссертацию", - уточняет девушка.

"Вся программа длится пять месяцев. Три из них занимает практика в бюро у депутата одной из действующих партий. Так я и попала в бундестаг к депутату от FDR (Партии свободных демократов) Кристиану Дюрру. Это оппозиция, кстати. Мой патрон занимается в основном вопросами бюджета и финансов. Сначала мне, гуманитарию, было трудновато разобраться в тонкостях немецкой экономики. Но у меня очень хорошие коллеги. Они мне доходчиво и обстоятельно все объясняют", - делится казахстанская студентка.

По словам Анны, увидеться с Меркель в коридорах бундестага - обычное дело. "Я много раз ее встречала, а вот поговорить удалось только единожды. В тот день она пришла на заседание фракции партии, к которой принадлежит мой патрон. Она обратила на меня внимание, и мы разговорились. Ее очень заинтересовало, что я из Казахстана. Мы немного пообщались на эту тему, потом она пожелала мне удачи при прохождении практики, и на прощание мы пожали друг другу руки", - описала встречу собеседница издания.

"Немецкие чиновники ничем не выделяются из общей массы простых жителей. Ходят без охраны. Сотрудников не загоняют в офисы, когда канцлерин (привычное для немцев название должности госпожи Меркель - прим.) идет по коридору. Ради проезда ее машины не перекрывают улицы Берлина. Она ведет себя как рядовой гражданин и запросто может заговорить с первым встречным", - отметила казахстанка.

Анна добавила, что обучение в магистратуре бесплатное. "Я получаю стипендию, которую могу тратить исключительно на себя. Кроме того, мне оплачивают жилье, страховку и транспортные расходы. Это действительно отличная возможность, которой может воспользоваться любой казахстанец, если он хорошо знает немецкий язык", - говорит студентка.
Источник: Tengrinews.kz
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