Казахский на латинице стал доступен на всех смартфонах

Мобильное приложений Qazaq Latin Keyboard, разработанное Фондом развития государственного языка, позволит печатать латиницей на казахском языке в любом смартфоне. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил заместитель исполнительного директора Фонда Султан Айтжанов.
"Для удобства пользователей создана транслитерация набора клавиатуры. С помощью данной функции можно вводить казахские слова на кириллице, после чего программа автоматически переведет их на латинскую графику в окне ввода текста", - отметил спикер.
По словам Айтжанова, преимуществом приложения Qazaq Latyn Keyboard служат следующие функции: латинский алфавит на клавиатуре, выбор языка интерфейса, легкая установка, выбор темы, обратная связь с разработчиком, отзывы и рейтинг от пользователей. Приложение доступно для скачивания в App Store и на Android.
Как уточнил директор Фонда Азат Шауеев, за месяц демо-версию Qazaq Latyn Keyboard скачали около пяти тысяч человек.
Для того, чтобы грамотно составлять документы на латинице, Фонд развития государственного языка запустил справочно-информационный портал - Resmihat.kz. Он поможет пользователям научиться правильно заполнять деловые бумаги на казахском языке. Бюджет проекта превысил шесть миллионов тенге, передает телеканал "Астана".
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