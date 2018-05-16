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Казахский на латинице стал доступен на всех смартфонах

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 07:13
Казахский на латинице стал доступен на всех смартфонах
© Reuters
Мобильное приложений Qazaq Latin Keyboard, разработанное Фондом развития государственного языка, позволит печатать латиницей на казахском языке в любом смартфоне. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил заместитель исполнительного директора Фонда Султан Айтжанов.

"Для удобства пользователей создана транслитерация набора клавиатуры. С помощью данной функции можно вводить казахские слова на кириллице, после чего программа автоматически переведет их на латинскую графику в окне ввода текста", - отметил спикер.

По словам Айтжанова, преимуществом приложения Qazaq Latyn Keyboard служат следующие функции: латинский алфавит на клавиатуре, выбор языка интерфейса, легкая установка, выбор темы, обратная связь с разработчиком, отзывы и рейтинг от пользователей. Приложение доступно для скачивания в App Store и на Android.

Как уточнил директор Фонда Азат Шауеев, за месяц демо-версию Qazaq Latyn Keyboard скачали около пяти тысяч человек.

Для того, чтобы грамотно составлять документы на латинице, Фонд развития государственного языка запустил справочно-информационный портал - Resmihat.kz. Он поможет пользователям научиться правильно заполнять деловые бумаги на казахском языке. Бюджет проекта превысил шесть миллионов тенге, передает телеканал "Астана".

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • nadiuna
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:12
Когда предлагали вариант с апострофами, тогда говорили что мы должны остаться в стандартной латинице. Это важно и бла, бла, бла. И где эти слова. Ведь эти акуты тоже диакритические знаки, которые будут мешать. Это полное ж... И если мы не можем перейти на стандартный латиницу, то зачем переходить? Зачем менять шило на мыло.
 
-1
  • nadiuna
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Quwanysh Atshybaiuly
 Марат Айдарбеков (Посетители) Сегодня, 08:55
Очень удобное и нужное приложение. Важно его проработать как можно лучше, чтобы оно было удобным для пользователей. Скорее всего, что и другие будут появляться, посмотрим. А так дальнейших успехов разработчикам.
 
 

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