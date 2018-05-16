Министр Абаев высказался о запрете иностранного контента на ТВ

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев высказался об иностранном контенте на отечественном телевидении, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На вопрос о том, что на казахстанском телевидении присутствует большое количество иностранного контента, министр ответил, что это связано со спросом среди казахстанской аудитории.



"Это связано с тем, что есть потребность. Народ смотрит, надо признать. Запрещать мы не будем. Но мы должны предоставить альтернативу - качественный казахстанский контент. Вопрос только в этой плоскости. И в этом направлении мы уже работаем", - сказал глава МИК РК на отчетной встрече с населением.



По его словам, в текущем году в Казахстане намерены отснять 40 отечественных сериалов.



"Получается, что за два года уже 80 сериалов. Это хорошая, солидная база. Если каждый год по такому солидному количеству сериалов выпускать... Уже в этом году количество будет перерастать в качество, нашим контентом будут заинтересованы в других странах. Есть рынки, которые схожи с нами, поэтому здесь каких-то больных проблем нет", - добавил Абаев.