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Министр Абаев высказался о запрете иностранного контента на ТВ

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 13:36
Министр Абаев высказался о запрете иностранного контента на ТВ
Иллюстративное фото: pexels.com
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев высказался об иностранном контенте на отечественном телевидении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На вопрос о том, что на казахстанском телевидении присутствует большое количество иностранного контента, министр ответил, что это связано со спросом среди казахстанской аудитории.

"Это связано с тем, что есть потребность. Народ смотрит, надо признать. Запрещать мы не будем. Но мы должны предоставить альтернативу - качественный казахстанский контент. Вопрос только в этой плоскости. И в этом направлении мы уже работаем", - сказал глава МИК РК на отчетной встрече с населением.

По его словам, в текущем году в Казахстане намерены отснять 40 отечественных сериалов.

"Получается, что за два года уже 80 сериалов. Это хорошая, солидная база. Если каждый год по такому солидному количеству сериалов выпускать... Уже в этом году количество будет перерастать в качество, нашим контентом будут заинтересованы в других странах. Есть рынки, которые схожи с нами, поэтому здесь каких-то больных проблем нет", - добавил Абаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:44
Только конкуренция это решит! Снимайте то что люди будут смотреть!
 
 

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