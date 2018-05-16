В Петропавловске в доме, который вот-вот рухнет, осталась одна пенсионерка

В Петропавловске появился дом-призрак, который в панике покидают жильцы. В здании полностью разрушен фундамент и несущие стены. Аварийная двухэтажка вот-вот рухнет, это признают и чиновники. В доме живет пенсионерка, которой просто некуда деваться. Она в одиночку охраняет свой подъезд и обивает пороги акимата. А ведь деньги на приобретение жилья в бюджете есть, сообщает КТК
.
Чудо, что этот дом до сих пор еще стоит, а не рухнул. На него и смотреть-то страшно, не то, что жить в нем.
Но 73-летней Светлане Щербаковой деваться некуда.
Светлана Щербакова: - Стена обязательно обрушится, потому что с каждым днем щели все больше стают. Под балконом уже рухнула, рухнула, и она вынесет этот балкон. Чтобы балкон не упал, подперли, наняла, столб подставили.
Дому 64 года, его строило СМУ – строительно-монтажное управление, рабочие – высланные после войны с Украины в Петропавловск предатели родины. По крайней мере, так рассказывает сама Светлана Щербакова, она прожила в доме почти всю жизнь.
Пенсионерка живет в подъезде одна. Остальные жильцы, опасаясь за свою жизнь, просто бросили квартиры и уехали.
Теперь бабушка охраняет квартиры, чтобы здесь не поселились бомжи. За печальным примером далеко ходить не надо.
Точно такой же дом напротив уже рухнул. Чудом никто не пострадал. Даже специалисты удивляются, как эта двухэтажка еще стоит, ведь ее состояние значительно хуже упавшей.
Руслан Исмагамбетов, отдел жилищной инспекции акимата г. Петропавловска:
- Стены в ужасном состоянии, то есть шлакоблок рассыпается от сырости, находится уже в разрушающей степени, фундамент утонул, крыша пробегает. Здание в аварийном состоянии.
- Обрушиться может?
- Обрушиться может.
Во втором подъезде заселены четыре квартиры. Получается, чтобы спасти людей из аварийного дома, нужно всего-то пять квартир. Но жилья нет вообще, объясняют в акимате, его даже не строят.
Эльмира Смагулова, отдел ЖКХ акимата г. Петропавловска:
- Они могут участвовать лишь только в распределении жилья, когда будет строиться арендное коммунальное жилье. Оно сейчас пока в этом году не запланировано.
Бабушка Света втайне завидует своим бывшим соседям напротив, их дом как-то благополучно завалился, никто не пострадал, зато все быстро получили квартиры. А тут еще известие, городской акимат для кого-то хочет купить однокомнатную квартиру за баснословные 33 миллиона тенге, цену как будто с потолка взяли. За эти деньги можно успешно расселить весь этот дом.
- Это, все, все, это малейшее, и все это рухнет! Все это упадет!