«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Мая
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.16 KZT
  • €1 = 388.64 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Петропавловске в доме, который вот-вот рухнет, осталась одна пенсионерка

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 18:32
В Петропавловске в доме, который вот-вот рухнет, осталась одна пенсионерка
Скриншот видео
В Петропавловске появился дом-призрак, который в панике покидают жильцы. В здании полностью разрушен фундамент и несущие стены. Аварийная двухэтажка вот-вот рухнет, это признают и чиновники. В доме живет пенсионерка, которой просто некуда деваться. Она в одиночку охраняет свой подъезд и обивает пороги акимата. А ведь деньги на приобретение жилья в бюджете есть, сообщает КТК.

Чудо, что этот дом до сих пор еще стоит, а не рухнул. На него и смотреть-то страшно, не то, что жить в нем.

Но 73-летней Светлане Щербаковой деваться некуда.

Светлана Щербакова: - Стена обязательно обрушится, потому что с каждым днем щели все больше стают. Под балконом уже рухнула, рухнула, и она вынесет этот балкон. Чтобы балкон не упал, подперли, наняла, столб подставили.

Дому 64 года, его строило СМУ – строительно-монтажное управление, рабочие – высланные после войны с Украины в Петропавловск предатели родины. По крайней мере, так рассказывает сама Светлана Щербакова, она прожила в доме почти всю жизнь.

Пенсионерка живет в подъезде одна. Остальные жильцы, опасаясь за свою жизнь, просто бросили квартиры и уехали.

Теперь бабушка охраняет квартиры, чтобы здесь не поселились бомжи. За печальным примером далеко ходить не надо.

Точно такой же дом напротив уже рухнул. Чудом никто не пострадал. Даже специалисты удивляются, как эта двухэтажка еще стоит, ведь ее состояние значительно хуже упавшей.

Руслан Исмагамбетов, отдел жилищной инспекции акимата г. Петропавловска:

- Стены в ужасном состоянии, то есть шлакоблок рассыпается от сырости, находится уже в разрушающей степени, фундамент утонул, крыша пробегает. Здание в аварийном состоянии.

- Обрушиться может?
- Обрушиться может.

Во втором подъезде заселены четыре квартиры. Получается, чтобы спасти людей из аварийного дома, нужно всего-то пять квартир. Но жилья нет вообще, объясняют в акимате, его даже не строят.

Эльмира Смагулова, отдел ЖКХ акимата г. Петропавловска:

- Они могут участвовать лишь только в распределении жилья, когда будет строиться арендное коммунальное жилье. Оно сейчас пока в этом году не запланировано.

Бабушка Света втайне завидует своим бывшим соседям напротив, их дом как-то благополучно завалился, никто не пострадал, зато все быстро получили квартиры. А тут еще известие, городской акимат для кого-то хочет купить однокомнатную квартиру за баснословные 33 миллиона тенге, цену как будто с потолка взяли. За эти деньги можно успешно расселить весь этот дом.

- Это, все, все, это малейшее, и все это рухнет! Все это упадет!
Источник: ktk.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • minus
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:54
Óte aıanyshty ýaqıģa.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика