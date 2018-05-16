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Казахстанский павильон привлёк внимание гостей Каннского кинофестиваля

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 19:34
Казахстанский павильон привлёк внимание гостей Каннского кинофестиваля
Фото 24tv.ua
В рамках 71-го Каннского фестиваля продолжает работать казахстанский павильон. Его деятельность направлена на укрепление имиджа нашей страны в сфере мировой киноиндустрии и расширение международного сотрудничества. Казахстанская делегация для иностранных коллег организовала официальный приём, на котором выступили популярный певец Димаш Кудайберген и народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева в сопровождении государственного камерного оркестра "Академия солистов".

"Все директора международных кинофестивалей, которые приехали в Канны, проявили интерес к казахстанскому павильону и непосредственно к нашему "Евразийскому кинофестивалю". Многие гости, в том числе известные актёры и режиссёры, выразили готовность участвовать в нашем фестивале, чему мы очень рады", – рассказала президент кинофестиваля "Евразия" Айман Мусахаджаева на специальной пресс-конференции в Министерстве культуры и спорта.

Кинофестиваль "Евразия" в 2018 году пройдёт в Астане с 1 по 5 июля. На нём планируется представить более 100 работ отечественных режиссёров. Организаторы не исключают, что среди них будет новый фильм Ермека Турсунова "Киномеханик". Кто приедет в столицу Казахстана из зарубежных звёзд в этом году, пока не известно.

"В прошлом году у нас был фейерверк звезд, оскароносцы и актеры Голливуда Николас Кейдж, Эдриан Броуди и Джон Малкович были гостями фестиваля. В этом году мы также надеемся, что у нас будут звезды, уровнем не ниже. Мы ведём переговоры с известными актёрами и режиссёрами, которые в дни проведения нашего фестиваля имеют время", – также проинформировала Айман Мусахаджаева.

Открытие собственного павильона в Каннах позволило казахстанскому режиссёру Ерлану Нурмухамбетову в прошлом году обратить на себя внимание японских коллег, которые предложили снимать его картину "Конокрады" . В этом году в рамках фестиваля было объявлено, что реализация этого проекта стартует уже летом 2018 года.

"Я спросил у японского продюсера, чем их заинтересовала эта история про мальчика и его отца, оказалось, они в ней увидели для себя что-то родное. Одну из главных ролей в фильме сыграет популярный японский актёр, но его имя мы не можем разглашать", – рассказал заведующий кафедрой кино и телевидения КазНУИ Талгат Тайшанов.

Для казахстанских студентов, по его словам, участие в самых различных кинофестивалях очень полезно.

"Для нас очень важно участие студентов в различных фестивалях, потому, что они не просто там участвуют как гости, они ходят на мастер-классы, встречаются с иностранными коллегами, и самая главная задача, которую мы перед ними ставим - это чтобы они готовили свои проекты и презентовали их. Так на выходе совместные проекты появляются", – отметил он.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодное мероприятие, проходящее традиционно в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. В этом году он начался 8 мая и завершится 19. На престижный конкурс попал фильм казахстанского режиссера Жаннат Алшановой.
Источник: informburo.kz
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