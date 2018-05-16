Глава МВД наградил 20 детей за героизм в чрезвычайных ситуациях

Глава МВД наградил детей-героев / Фото пресс-службы МВД РК
Детей из разных регионов Казахстана, проявивших героизм в условиях ЧС, чествовали в Астане.
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов наградил 20 детей, проявивших мужество и героизм в чрезвычайных ситуациях, нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін", сообщает пресс-служба МВД РК.
На церемонию награждения в Астану прибыли дети-герои из Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской областей.
"Сегодня в преддверии дня рождения столицы в Астану прибыли юные герои из разных уголков нашей страны. Эти дети совершили мужественные поступки и спасли человеческие жизни. Вы уже стали примером для всех. Выражаю также благодарность вашим родителям, учителям и наставникам за ваше воспитание. Хочу отметить, что пока в Казахстане есть такие дети, мы, старшее поколение, можем быть уверены в будущем нашей страны. Мы гордимся вами и вашими подвигами", – отметил министр.
Дети, которые удостоились награды, в разные годы совершали отважные поступки, на которые способен пойти не каждый взрослый. Анастасия Пхенда из Карагандинской области в 2016 году бросилась на помощь пятилетнему ребенку, застрявшему в болоте, и вытащила его из трясины. Летом 2015 года она помогла девочке спуститься с дерева, уберегла четырёхлетнего мальчика от наезда автомобиля.
9 ноября 2017 года ученица третьего класса средней школы № 3 села Красный Яр города Кокшетау Улдана Совет в последнюю секунду вытащила своих младших сестёр и братишку из горящего дома, который был уже наполнен дымом.
Четвероклассник Багдат Имран из Кокшетау в июне 2017 года спас двухлетнего Айсултана Кажибаева. Буквально в последнюю секунду он вытащил падающего малыша из наполненного водой колодца, при этом сам упал в него и получил ушибы.
Сулейменов Ардак и Келгенов Ердаулет из ВКО 10 апреля 2015 спасли тонувшего шестилетнего ребёнка, который упал в реку Чошкалы. Аналогичный героический поступок совершил Алтай Демежан из ЮКО: 9 апреля 2017 года он вытащил на берег канала Кокмойын 1,5-годовалого Нурдилла Ержана.
Нагрудный знак "За героизм в чрезвычайных ситуациях" – ведомственный нагрудный знак органов по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК. Им награждаются сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям и граждане Казахстана за заслуги при исполнении гражданского и служебного долга, проявленное мужество при спасении человеческой жизни.
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