Трупы животных возле дома депутата встревожили жителей села в ВКО

Трупы животных возле дома депутата встревожили жителей села в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам жительницы села Восточное Ольги Мартыненко, каждый день ей приходится проходить по дороге, заваленной свиными фекалиями и трупами поросят.



За помощью жители обратились к экологам.







Приехавшие на место специалисты однозначно заявили, что нарушения экологических норм есть, кроме того, по их словам, несанкционированное складирование фекалий и трупов животных опасно для людей.



"Спектр болезней очень широкий: начиная от простых инфекционных заболеваний, заканчивая очень тяжелыми заболеваниями, онкологией. Потому что от животных передается заболевание, тем более тут полная антисанитария, трупы животных и навоз. (...) Мы там замерили, глубина всей этой жижи - почти метр. Все это влечет за собой различные инфекционные возможные заболевания и влияет на жизнь рядом живущих людей", - отметил специалист центра экологической безопасности Анатолий Филиппов.



"Да, действительно, осенью частично мусор пришлось вывезти на дорогу, но мы не успели убрать, потому что рано стукнули заморозки. Впоследствии, весной, когда еще дорога была более-менее подмерзшей, мы пытались сюда приехать, но наши соседи посоветовали нам этого не делать, так как техника раздавила бы дорогу, по которой они ездят. И чтобы не испортить дорогу, действительно, мы не стали", - рассказал депутат Уланского района Артем Бережной.



Бережной также заявил, что трупы животных не из его хозяйства. Для урегулирования конфликта народный избранник пообещал очистить дорогу.



"Сейчас техника, которая может вывозить, находится на посевной, вся техника, так как сроки сева у нас ограниченные, тем более в этом году. После посевной, в первых числах июня до середины июня, навоз вывозят, все убирается", - сказал депутат.



Экологи обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой установить виновного в загрязнении окружающей среды. Кроме того, в конфликт между соседями теперь вмешаются сотрудники районного акимата, заявили в маслихате Уланского района.