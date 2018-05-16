Школьники из Шымкента утверждают, что учителя заставляют их мыть машины

Громкий скандал в одной из шымкентских школ. Родители обвиняют двух учителей в издевательствах над их детьми. Якобы семерых школьников били и заставляли мыть машину за прогулы. Руководство учебного заведения целиком на стороне подчиненных. Там уверяют, что педагоги с многолетним стажем не могли вести себя как тираны, сообщает КТК
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- Колеса все мы руками отмывали. По навозу машина проехала, и он нас заставил руками.
Семиклассники рассказывают историю, которая переполошила областной центр. Семеро ребят в разгар учебного дня пошли искупаться на пруд, но отдохнуть не получилось. Завуч и педагог соседней школы назвали их прогульщиками и якобы заставили мыть свою машину. Но и на этом, по словам детей, учителя не остановились.
Максим Петухов: - Я стою, он мне с размаху в солнечное сплетение ударил, и я загнулся и стал задыхаться. Мы встали и пошли, думали, нас домой отпустят. А потом смотрим, он догоняет нас на машине и говорит: «Бегите за нами». Нас обгоняет, и мы за ним бежим. Всю Кайнарку пробежали.
- Он говорил, давайте ниже и подходил к нам, поджопники давал: «Давайте ниже вставайте».
Трудотерапией, по словам подростков, завуч и физрук их заставляли заниматься ни один час. Сами школьники сбежать даже не пытались: якобы хорошо знали, что взрослые работают в соседней школе и боялись ослушаться – все-таки они учителя. Родители же терпеть такое не стали. На педагогов написали заявления в полицию и прокуратуру. Говорят, дети пережили стресс и за это должен кто-то ответить. К тому же занятий у них в это время никаких не было, значит дисциплину они не нарушали.
Валентина Егорова: - У меня был шок. Я даже не знаю, как это объяснить. Я была в полном возмущении. Как можно детей несовершеннолетних сажать на колени, заставлять мыть машину против их желания?!
Тот самый завуч продолжает работать (как и второй замешанный в скандале педагог). Говорит, такого в его карьере никогда раньше не было. Сам он на пруду оказался по служебной необходимости – искал вместе с учителем физкультуры прогульщиков из своей школы, но нашел из соседней. Уверяет: все, что себе позволил, так это повысить на них голос. Все остальное – выдумки родителей, которые, по мнению завуча, пытаются заработать на скандале.
Жанузак Жандаров, заместитель директора по воспитательной работе школы № 83 г. Шымкента: - Я не то, чтобы бить, у меня даже мыслей таких не было. Да, я на них наорал, потому что там небезопасно. Мы пешком пришли в нашу школу, потом я позвонил их военруку и их забрали. Родители, которые заявление написали, потребовали за прощение 2 миллиона тенге, но откуда у меня такие деньги?
В городском отделе образования этот конфликт пока не комментируют. Предлагают дождаться результатов расследования. Между тем, это не первый скандал в школе № 83. В феврале там повесился ученик 11 класса, а в марте был арестован десятиклассник. Последнего заподозрили в том, что он поставил на поток вымогательство денег в каждом классе. О каких либо мерах в отношении директора школы ничего неизвестно.
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