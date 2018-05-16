«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Мая
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.16 KZT
  • €1 = 388.64 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Школьники из Шымкента утверждают, что учителя заставляют их мыть машины

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 22:33
Школьники из Шымкента утверждают, что учителя заставляют их мыть машины
Скриншот видео
Громкий скандал в одной из шымкентских школ. Родители обвиняют двух учителей в издевательствах над их детьми. Якобы семерых школьников били и заставляли мыть машину за прогулы. Руководство учебного заведения целиком на стороне подчиненных. Там уверяют, что педагоги с многолетним стажем не могли вести себя как тираны, сообщает КТК.

- Колеса все мы руками отмывали. По навозу машина проехала, и он нас заставил руками.

Семиклассники рассказывают историю, которая переполошила областной центр. Семеро ребят в разгар учебного дня пошли искупаться на пруд, но отдохнуть не получилось. Завуч и педагог соседней школы назвали их прогульщиками и якобы заставили мыть свою машину. Но и на этом, по словам детей, учителя не остановились.

Максим Петухов: - Я стою, он мне с размаху в солнечное сплетение ударил, и я загнулся и стал задыхаться. Мы встали и пошли, думали, нас домой отпустят. А потом смотрим, он догоняет нас на машине и говорит: «Бегите за нами». Нас обгоняет, и мы за ним бежим. Всю Кайнарку пробежали.

- Он говорил, давайте ниже и подходил к нам, поджопники давал: «Давайте ниже вставайте».

Трудотерапией, по словам подростков, завуч и физрук их заставляли заниматься ни один час. Сами школьники сбежать даже не пытались: якобы хорошо знали, что взрослые работают в соседней школе и боялись ослушаться – все-таки они учителя. Родители же терпеть такое не стали. На педагогов написали заявления в полицию и прокуратуру. Говорят, дети пережили стресс и за это должен кто-то ответить. К тому же занятий у них в это время никаких не было, значит дисциплину они не нарушали.

Валентина Егорова: - У меня был шок. Я даже не знаю, как это объяснить. Я была в полном возмущении. Как можно детей несовершеннолетних сажать на колени, заставлять мыть машину против их желания?!

Тот самый завуч продолжает работать (как и второй замешанный в скандале педагог). Говорит, такого в его карьере никогда раньше не было. Сам он на пруду оказался по служебной необходимости – искал вместе с учителем физкультуры прогульщиков из своей школы, но нашел из соседней. Уверяет: все, что себе позволил, так это повысить на них голос. Все остальное – выдумки родителей, которые, по мнению завуча, пытаются заработать на скандале.

Жанузак Жандаров, заместитель директора по воспитательной работе школы № 83 г. Шымкента: - Я не то, чтобы бить, у меня даже мыслей таких не было. Да, я на них наорал, потому что там небезопасно. Мы пешком пришли в нашу школу, потом я позвонил их военруку и их забрали. Родители, которые заявление написали, потребовали за прощение 2 миллиона тенге, но откуда у меня такие деньги?

В городском отделе образования этот конфликт пока не комментируют. Предлагают дождаться результатов расследования. Между тем, это не первый скандал в школе № 83. В феврале там повесился ученик 11 класса, а в марте был арестован десятиклассник. Последнего заподозрили в том, что он поставил на поток вымогательство денег в каждом классе. О каких либо мерах в отношении директора школы ничего неизвестно.
Источник: ktk.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика